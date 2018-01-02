کاهش ۳۹ درصدی واردات؛ افزایش ۲۱ درصدی صادرات سیگار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، علی اصغر رمزی واردات سیگار در ۹ ماهه سال گذشته را ۳ میلیارد و ۶۶۰ میلیون نخ اعلام کرد و گفت: واردات سیگار امسال به ۲ میلیارد و ۲۳ میلیون نخ کاهش یافته است. از سوی دیگر تولید سیگار که در ۹ ماهه سال گذشته ۳۱ میلیارد و ۹۹ میلیون نخ بود، در ۹ ماهه امسال به ۳۵ میلیارد و ۲۳ میلیون نخ افزایش پیدا کرد.

وی افزود: برآورد قاچاق سیگار که در ۹ ماهه سال گذشته حدود ۵ میلیارد و ۷۵ میلیون نخ بوده در ۹ ماهه امسال به ۳ میلیارد و ۹۷ میلیون نخ کاهش یافته است.

رمزی با اشاره به علت این تغییرات در صنعت دخانیات کشور، گفت: این تحول که برای­­کاهش شدید واردات و قاچاق و افزایش سهم تولیدات داخل کشور در مصرف کشور از ۵۳ درصد ۳ سال قبل به بیش از ۹۰ درصد در سال ۹۶ شکل گرفته، ناشی از اجرای تبصره ۳ ماده ۱۰۲ قانون برنامه پنجم توسعه کشور بوده است.

رییس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور افزود: این تبصره دولت را مکلف کرده بود تا واردات کشور با همان برند اصلی تبدیل به تولید داخل شود و در همین راستا تعداد واحدهای تولیدی افزایش یافت و از ظرفیت‌های خالی برخی از واحدهای تولیدی نیز استفاده شد که نتیجه آن کاهش واردات و قاچاق و افزایش تولید، ارزش افزوده، اشتغال و سرمایه گذاری خارجی و داخلی بوده است.

رمزی به طرح تشدید برخورد با عرضه کنندگان محصولات دخانی فاقد مجوز از مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور در آینده نزدیک اشاره کرد و گفت: مجوز توزیع کنندگان کشور و استانی در صورت فروش محصولات دخانی به عمده و خرده فروشانی که فاقد مجوز از این مرکز یا فاقد پروانه خرده فروشی محصولات دخانی از اتحادیه های خواربارفروش، سوپرمارکت و سقط فروش هستند، ابطال می‌شود.