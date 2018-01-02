احداث بیمارستان ۶۶ تختخوابی شهرستان مهرستان مصوب شده است

محمد باسط درازهی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت : بیمارستان ۶۶ تختخوابی شهرستان مهرستان مصوب و در سال ۹۷ کلنگ زنی می شود.

وی افزود: همچنین در خصوص پروژه خط انتقال آب شرب به شهرستان مهرستان و بخش «هیدوچ» از سد «ماشکید علیا» رایزنی های لازم انجام شده و در صورت تامین اعتبار در سال آینده اجرایی می شود.

نماینده مردم شهرستانهای سراوان، سیب و سوران و مهرستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در سال ۹۶ احداث ۳ سالن ورزشی در شهر «گشت»، دهستان های «کنت» و «کهن ملک» مصوب شده بود، خاطر نشان کرد: در سال ۹۷ هم جهت احداث سالن ورزشی در این حوزه انتخابیه درخواست ارسال شده که امیدواریم مصوب شود.

وی گفت: برای تکمیل پروژه پل «ماشکید» مهرستان ۲ میلیارد تومان تامین اعتبار شده که امید است به سازمان برنامه و بودجه استان اعلام شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی بیان داشت: همچنین پیشنهاد ارتقاء محورهای مواصلاتی مهرستان به ایرانشهر و مهرستان به سرباز به محور اصلی در ردیف ماده ۲۳ به سازمان برنامه و بودجه ارائه شده که در صورت تصویب برای این منطقه و شهرستان های همجوار مفید و موثر است.