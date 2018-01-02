برگزاری تظاهرات محکومیت فتنه گران و مزدوران در استان تهران

حجت الاسلام والمسلمین سید محسن محمودی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تظاهرات محکومیت فتنه گران و مزدوران استکبار جهانی بعد از نماز جمعه ۱۵ دی ماه در شهر تهران و نیز سراسر این استان برگزار خواهد شد.

وی اضافه کرد: حساب منتقد و معترض با مزدوران استکبار جدا است و همه قبول داریم و می پذیریم که مسئولان موظف به پیگیری مشکلات مردم هستند، اما با فتنه گری و آسیب رساندن به اموال عمومی نیز زاویه داریم.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران از مردم انقلابی و مومن استان تهران دعوت کرد، در این تظاهرات شرکت کنند.