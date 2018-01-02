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۱۲ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۱۱

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

برگزاری تظاهرات محکومیت فتنه گران و مزدوران در استان تهران

برگزاری تظاهرات محکومیت فتنه گران و مزدوران در استان تهران

تهران- رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران از برگزاری تظاهرات محکومیت فتنه گران و مزدوران در سراسر این استان در روز جمعه خبر داد.

حجت الاسلام والمسلمین سید محسن محمودی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تظاهرات محکومیت فتنه گران و مزدوران استکبار جهانی بعد از نماز جمعه ۱۵ دی ماه در شهر تهران و نیز سراسر این استان برگزار خواهد شد.

وی اضافه کرد: حساب منتقد و معترض با مزدوران استکبار جدا است و همه قبول داریم و می پذیریم که مسئولان موظف به پیگیری مشکلات مردم هستند، اما با فتنه گری و آسیب رساندن به اموال عمومی نیز زاویه داریم.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران از مردم انقلابی و مومن استان تهران دعوت کرد، در این تظاهرات شرکت کنند.

کد مطلب 4189154

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    نظرات

    • محمد IR ۱۲:۴۶ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
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      تنها راه حل ما برای همه این مشکلات همینه و نتیجش رو هم تو این همه سال دیدیم. لطفا اقدام عملی کنید
    • ناشناس RO ۱۳:۰۲ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
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      مشکل با راهپیمایی حل نمی شود بهتره به جای راهپیمایی مشکل مردم را حل کنید
    • مهدي IR ۱۳:۰۸ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
      0 0
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      خوب بود رئيس جمهور به خاطر مشكلالت اقتصادي از مردم عذرخواهي بكند و در صدد حل كردن مشكلات اقتصادي و رفع گراني باشد چون مردم ايران ناراضيند ولي حساب مردم عزيز ايران از اغتشاشگران جداست. مرگ بر اغتشاشگر

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