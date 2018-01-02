کمیسیون مشترک اقتصادی دو استان آذربایجان غربی و وان برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی شهریاری ظهر سه شنبه در جریان دیدار با مدیرعامل نمایشگاه های بین المللی وان ترکیه با بیان اینکه طی تفاهم نامه های امضا شده بین استانهای مرزی ایران و ترکیه و نیز تاکیدات دو کشور بر تقویت روابط تجاری کمیسیون مشترک اقتصادی بین دو استان برگزار شود افزود: در این راستا همچنین از برگزاری برگزاری نمایشگاههای مشترک فصلی میان استان آذربایجان غربی و وان ترکیه استقبال می کنیم.

وی ادامه داد: در این کمیسیون که نهادها و سازمان های دو طرف نیز حضور دارند، می توانیم برای توسعه هرچه بیشتر همکاری ها و مناسبات اقتصادی، فرهنگی، تجاری و گردشگری میان دو استان تصمیم گیری کنیم.

شهریاری با تاکید بر توسعه سطح روابط همه جانبه به خصوص اقتصادی بین دو کشور عنوان کرد: تقویت روابط استانهای مرزی زمینه ساز تحقق اهداف اقتصادی دو کشور خواهد شد که تاکنون دیدارهای و نشست های خوبی بین مسئولان استانهای مرزی انجام شده است.

شهریاری با بیان اینکه نمایشگاهها نقش مهمی در افزایش تبادلات و شناساندن محصولات دارند گفت: از برگزاری نمایشگاههای مشترک فصلی میان استان آذربایجان غربی و وان استقبال می کنیم و معتقدیم که باید از ظرفیت های موجود در جهت توسعه هرچه بیشتر روابط و مناسبات فی مابین استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه استان آذربایجان غربی ظرفیت های بسیار بالایی برای سرمایه گذاری دارد، افزود: وجود منطقه آزاد ماکو، مناطق ویژه اقتصادی سلماس و سرو، وجود معادن و سنگ های تزیینی، آثار طبیعی و گردشگری و ظرفیت های بالای کشاورزی در آذربایجان غربی، این استان را به یکی از استان های مستعد سرمایه گذاری تبدیل کرده که در همین راستا ما از فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران ترکیه ای که علاقمند به سرمایه گذاری در استان هستند، حمایت و استقبال می کنیم.

استاندار آذربایجان غربی، سیب، انگور و گیلاس را از دیگر محصولات تولیدی استان عنوان کرد و گفت: توسعه صنعت بسته بندی و سورتینگ با هدف هموارسازی مسیر صادرات محصولات استان به بازارهای خارجی، جزو برنامه هایی است که آن را به جد دنبال می کنیم و در این زمینه نیز اگر سرمایه گذاران ترکیه ای آماده سرمایه گذاری روی صنایع بسته بندی و سورتینگ در آذربایجان غربی هستند از آنان حمایت و استقبال می کنیم.

آذربایجان غربی با سه کشور ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان غربی بیش از ۸۹۱ کیلومتر مرز مشترک دارد و دروازه ورود ایران به بازارهای اروپایی است.