باید سد مستحکم در برابر معابر نفوذ دشمن در فضای مجازی ایجاد شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید مسعود جزایری سخنگوی ارشد نیروهای مسلح با ارزیابی اغتشاشات اخیر که از هر جهت شاخصه های یک اقدام طرح ریزی شده توسط بیگانه را دارا است، گفت: مسئولان و مدیرانی که می بایست در مقابله با جنگ تمام عیار بیگانه از طریق فضای مجازی علیه کشور عکس العمل های مناسب را به عمل می آوردند و کاری نکردند، باید مورد بازخواست قرار گیرند؛ چرا که در مقابله با برنامه ریزی جامع دشمنان به منظور ایجاد تغییرات در باورها، افکار، رفتار و ساختار مردم، نظام و انقلاب یا سکوت کردند و یا دانسته و ندانسته همراهی نمودند.

وی افزود: دون شأن جمهوری اسلامی ایران است که از طریق شبکه های مجازی با پاره ای مشکلات روبرو شود، لذا ناکارآمدی و ضعف در تصمیمات بزرگ برای مدیریت کردن این حوزه و مصون سازی آن در برابر لشکریان دشمنان، گناه نابخشودنی است که باید به آن رسیدگی شود و در مقابل هر چه زودتر در برابر این معابر نفوذ دشمن، سدهای مستحکم را ایجاد نمود.

سردار جزایری در ادامه تأکید نمود: در موقعیت کنونی بایستی تمهیداتی فوری و قاطع از سوی دستگاه های مربوطه برای انجام اموری که از طریق فضای مجازی امن و داخلی باید صورت پذیرد، انجام شود و با هر گونه مسامحه و انجام آن از سوی سایر دستگاه ها برخورد گردد.

معاون ستاد کل نیروهای مسلح در پایان درخواست نمود: مسئولان دلسوز کشور اجازه ندهند وضع نابسامان فضای مجازی به وضعیت قبلی بازگردد، در این صورت مطمئن باشند مردم فهیم و انقلابی ایران اسلامی از آنها حمایت خواهند کرد.