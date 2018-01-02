اتاق عملیات اغتشاشات ایران در اربیل و هرات است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «النشره»، «هیثم ابوسعید» کمیسر خاورمیانه ای کمیته بین المللی حقوق بشر و دبیرکل مرکز اروپایی امنیت و اطلاعات در واکنش به اغتشاشات اخیر در ایران تأکید کرد که اتفاقات اخیر در جمهوری اسلامی ایران نگران کننده است.

وی با تأکید بر اینکه در این تحرکات دخالت های خطرناک کشورهای منطقه ای و بین المللی مشاهده می شود، افزود: شعارهایی که در این اعتراضات داده شده بیشتر شعارهایی سیاسی هستند که خواستار سرنگونی سران دینی و سیاسی ایران است تا اینکه شعارهایی باشد که به منظور اصلاح اقتصادی و بهبود شرایط معیشتی مردم باشد.

به گفته او بر اساس اطلاعاتی که به دست آورده این تحرکات و اقدامات نشان می دهد که رفتاری غیرعادی و مشکوک به صورت مرکزی در سراسر استان های ایران برنامه ریزی شده است که نمی تواند کار فردی یا خودجوش باشد و این اغتشاشات توطئه ای است که امنیت بین المللی را به خطر می اندازد.

کمیسر خاورمیانه ای کمیته بین المللی حقوق بشر گفت که بعد از اطلاعات دقیقی که او به دست آورده برخی افسران آمریکایی، اسرائیلی و عرب در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از این وضعیت سوء استفاده می کنند تا مانند مصر، سوریه و عراق بعدتر آن را به اقداماتی میدانی که از پیش برنامه ریزی شده تبدیل کنند و به این ترتیب جرقه طائفه گرایی را در ایران روشن کنند.

به گفته این مسئول بین المللی این اقدام به این دلیل صورت گرفته تا بار دیگر جهان از توجه به پرونده قدس و واکنش های بین المللی که نسبت به آن ایجاد شده بود، غافل شود و پروژه داعش از سر گرفته شود تا فتنه مذهبی اسلامی به راه افتد که این فتنه به اسرائیل خدمت زیادی خواهد کرد.

ابو سعید گفت مدیریت این تحرکات از سوی برخی کشورها نقض آشکار قوانین بین المللی است و به ویژه بعد از اظهارات دونالد ترامپ در خصوص تحولات ایران و حمایت از اغتشاشات مشخص شده که این تحرکات از یک اتاق عملیات در اربیل مدیریت می شود.

به گفته کمیسر خاورمیانه ای کمیته بین المللی حقوق بشر این اتاق عملیات با حضور افسرانی نظامی از آمریکا، اسرائیل و کشورهای عربی ایجاد شده است و سه مسئول و نماینده شخصی از یک کشور عربی مشخص هم در این اتاق عملیات حضور دارد. به گفته او اتاق عملیات دیگری هم علیه ایران ایجاد شده که در شهر «هرات» افغانستان واقع شده است و نمایندگانی نظامی از اسرائیل، کشورهای عربی و گروهک تروریستی جیش العدل در آن حضور دارند.