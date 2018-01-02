به گزارش خبرنگار مهر، سید بیوک موسوی ظهر سهشنبه در جلسه گرامیداشت ایامالله دهه فجر در محل استانداری زنجان، با بیان اینکه در کشورمان متخصصان پزشکی وجود دارد که متأسفانه به خوبی معرفی نشدهاند، افزود: باید این نخبههای پزشکی در جامعه به خوبی شناسانده شوند.
وی اظهار کرد: در چهل سال گذشته خدمات و دستاوردهای بسیار ارزندهای توسط دولتها ایجادشده که باید به خوبی به مردم اطلاعرسانی شود و باید برنامههای دهه فجر خروجی مثبتی را داشته باشد و برنامهها مبتنی بر فکر و اندیشه باشد و باید از ایامالله دهه فجر برای تقویت همدلیها و انسجام استفاده شود چراکه دشمن در کمین است.
موسوی ابراز کرد: باید همدلی و وفاق بین مردم تقویت شود و با این اقدامات که در کشور ایجاد نشد اجازه ندهیم که دشمن وارد عرصه ما شده و کشور را ناامن کند.
وی به اغتشاشات چند روز گذشته در سطح کشور و استان زنجان اشاره کرد و یاد آور شد: برخیها میخواهند جریان کشته سازی ایجاد کنند و این دروغ است و تنها میخواهند فضا را مشوش کنند و این طبیعی است که نمیگیرد، چرا که شهر زنجان یا شهرهای اقماری بهگونهای نیست که بتوان چیزی را مخفی کرد و دشمن تنها میخواهد جو روانی بین مردم ایجاد کند.
معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان به فرمایشات مقام معظم رهبری درزمینهٔ شرکت همه طیفها و گروهها و جریانها در انتخابات اشاره کرد و گفت: همهکسانی که دل درگرو این انقلاب دارند در سایر موضوعات دید وسیع داشته و پایکار بیایند.
موسوی افزود: این کشور متعلق به همه ایرانیان است و آنها ممکن است نقدهایی داشته باشند باید مسئولان نسبت به آن پاسخگو باشند و این نقدها فقط برای دستگاههای اجرایی نیست و ممکن است به دستگاههای تصمیم گیر نیز نقدی وارد باشد و تصمیم گیران باید پاسخگوی اقدامات خود باشند.
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