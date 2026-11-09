به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم صحرایی در سخنانی، اظهار داشت: نشست مقدماتی معاونان فرهنگی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی لرستان با هدف برنامه‌ریزی و هماهنگی برای برگزاری اجلاسیه شهدای دانشجوی استان، به ریاست معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه لرستان برگزار شد.

وی گفت: در این نشست، حاضران دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره سازوکارهای اجرایی، برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های لازم برای برگزاری اجلاسیه شهدای دانشجوی استان مطرح کردند.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه لرستان، افزود: اجلاسیه شهدای دانشجوی لرستان قرار است آذرماه سال جاری برگزار شود.

صحرایی، گفت: این استان حدود ۱۳۵ شهید دانشجو را تقدیم اسلام و ایران کرده است.