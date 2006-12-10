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۱۹ آذر ۱۳۸۵، ۱۲:۰۹

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اختصاص جایزه 25/6 میلیون دلاری برای توسعه دهندگان علم در روستاهای چین

اختصاص جایزه 25/6 میلیون دلاری برای توسعه دهندگان علم در روستاهای چین

دولت چین برای ارتقادهندگان سطوح علمی مختلف در مناطق روستایی این کشور 25/6 میلیون دلار جایزه اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیش از 300 سازمان و شخص حقیقی در چین توانسته اند، از این جایزه مالی قابل توجه بهرمند شوند.

این جایزه از سوی انجمن فناوری و علوم و وزارت امور مالی چین به این تعداد ارتقا دهنده رشته های گوناگون علمی در مناطق روستایی این کشور اختصاص یافته است.

بر اساس گزارش شین هوا، اختصاص این جایزه برای پنجمین سال متوالی با موفقیت صورت گرفته است و توانسته استف، بسیاری از انستیتوهای علمی و تحقیقاتی را به دورافتاده ترین نواحی روستایی چین بکشاند.

در حال حاضر بیش از 140 هزار انجمن فناوری و علمی در روستاهای چین مشغول به فعالیت هستند و 900 هزار تن نیز در این فرآیند نقش کمک کننده دارند.

کد مطلب 418950

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