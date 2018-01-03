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۱۳ دی ۱۳۹۶، ۸:۵۱

صالحی در پیامی مطرح کرد؛

بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازگویی مهربانی‌های پیامبر(ص) هستیم

بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازگویی مهربانی‌های پیامبر(ص) هستیم

وزیر ارشاد در پیامی به دومین کنگره شعر پیامبر مهربانی‌ها، بر نیاز امروز جامعه به بازگویی مهربانی‌های پیامبر(ص) تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی به دومین کنگره بین المللی شعر پیامبر مهربانی گفت: در عصر حاضر، بیش از هر زمان دیگری نیاز به بازگفتن از مهربانی های پیامبر (ص) است.

مشروح متن پیام سیدعباس صالحی به این کنگره به شرح زیر است:

«به نام خداوند مهربان

حضرت محمد (ص) به گواه تاریخ شمع جمع آفرینش است. او که در امتداد و اختتام راه پیامبران چونان چراغی فروزان، دل تاریک انسان قرن ها را روشن کرده است. او که معجزه اش کلام است و کتاب.

او که کتابش در کلام بی مانند است و در معنا بی نظیر. پیامبر مهربانی هاست و در عصر حاضر، بیش از هر زمان دیگر نیاز به بازگفتن از مهربانی های اوست تا کلام متبرک به نام و یاد و صفات آن بزرگوار راه همدلی و وفاق را میان انسان ها و بیش از همه پیروان آن پیامبر عظیم الشأن هموار کند و کدام کلام موثرتر و نافذتر از زبان شعر که روح افزا و عشق افروز است، اگرچه بسیار شاعران بزرگ از آن بزرگوار گفته و سروده اند اما مهربانی و خوبی ایشان چنان وسیع است که گفتن و گفتن و باز گفتنش برای گوش سمیع تازگی دارد.

امید که کنگره «پیامبر مهربانی ها» چونان شعری بلیغ بر جان آدمی بنشیند و نوری بر گوشه ای از خوبی های حضرت محمد مصطفی (ص) شود.»

کد مطلب 4189541

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