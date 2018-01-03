به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی به دومین کنگره بین المللی شعر پیامبر مهربانی گفت: در عصر حاضر، بیش از هر زمان دیگری نیاز به بازگفتن از مهربانی های پیامبر (ص) است.

مشروح متن پیام سیدعباس صالحی به این کنگره به شرح زیر است:

«به نام خداوند مهربان

حضرت محمد (ص) به گواه تاریخ شمع جمع آفرینش است. او که در امتداد و اختتام راه پیامبران چونان چراغی فروزان، دل تاریک انسان قرن ها را روشن کرده است. او که معجزه اش کلام است و کتاب.

او که کتابش در کلام بی مانند است و در معنا بی نظیر. پیامبر مهربانی هاست و در عصر حاضر، بیش از هر زمان دیگر نیاز به بازگفتن از مهربانی های اوست تا کلام متبرک به نام و یاد و صفات آن بزرگوار راه همدلی و وفاق را میان انسان ها و بیش از همه پیروان آن پیامبر عظیم الشأن هموار کند و کدام کلام موثرتر و نافذتر از زبان شعر که روح افزا و عشق افروز است، اگرچه بسیار شاعران بزرگ از آن بزرگوار گفته و سروده اند اما مهربانی و خوبی ایشان چنان وسیع است که گفتن و گفتن و باز گفتنش برای گوش سمیع تازگی دارد.

امید که کنگره «پیامبر مهربانی ها» چونان شعری بلیغ بر جان آدمی بنشیند و نوری بر گوشه ای از خوبی های حضرت محمد مصطفی (ص) شود.»