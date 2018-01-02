دشمن توان مقابله با مردم ندارد/ حضور ۱۵۰ اغتشاشگر در گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر طهماسبی شامگاه سه شنبه در جمع رسانه‌های استان گلستان، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران از بدو پیدایش در سال ۵۷ طعمه دشمنان بوده است، دشمنان در ابتدای پیروزی انقلاب گروهک‌ها را بر جمهوری اسلامی تحمیل کردند، در سال ۵۹ جنگ تحمیلی را به راه انداختند و پس از جنگ هم تحریم‌های ظالمانه‌ای را علیه جمهوری اسلامی وضع کردند.

وی افزود: استکبار جهانی و در راس آن آمریکا نمی‌خواهد پیروزی جمهوری اسلامی را ببیند، دشمنان داعش را برای مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران به وجود آوردند اما جمهوری اسلامی در نوک پیکان مبارزه با تروریست قرار دارد.

طهماسبی تصریح کرد: برخی کشورهای عربی صراحتا اعلام کرده بودند اغتشاشات را به خاک ایران می‌کشانیم و با پول‌های خود فضای مجازی کشور را عجین کردند و تا جوانان ما فریب بخوردند و ابتدا تحت عنوان مطالبات اقتصادی وارد خیابان‌ها شوند.

وی ادامه داد: در راس افرادی که به اسلام، قرآن و پرچم ایران رحم نمی‌کنند استکبار جهانی قرار دارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان با بیان اینکه حساب اغتشاشگران از مردم جداست، خاطرنشان کرد: در راس نظام جمهوری اسلامی، ولی امر مسلمین، دولت تدبیر و امید، فوه قضایی و قوه مقننه قرار دارند و رهبر معظم انقلاب همواره به مسئولان گوشزد کرده‌اند که باید به مشکلات مردم رسیدگی شود.

طهماسبی بیان کرد: دولت ۱۱ هزار میلیارد تومان به موسسات اعتباری کمک کرده که بخشی از آن به نا کجا آباد رفته و متولیان امر باید به آن رسیدگی کنند.

وی با بیان اینکه میان تمام ارکان نظام وحدت وجود دارد، گفت: همه باید دست به دست بدهیم، افراد گول خورده جوانان کم تجربه هستند که آتش خور آنها از آن سوی مرزهاست.

طهماسبی اضافه کرد: اغتشاشات در استان گلستان فقط در گرگان اتفاق افتاد و ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفر شعار ساختار شکنانه می‌دادند و خیلی از مردم گرگان در صحنه حضور داشتند و ناراحت بودند.

وی ضمن عذرخواهی از کسبه خیابان ولی عصر گرگان، یادآور شد: کسبه ولی عصر از وضع موجود شکایت داشتند، زیرا برخی نابخردان اغتشاش کردند و کسبه ولی عصر را از کاسبی انداختند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان با تشکر از نیروی انتظامی، بسیج، دستگاه قضایی و امنیتی، اظهار کرد: نیروی انتظامی در وضع موجود صبوری به خرج داد و مدیریت کرد تا خون از دماغ کسی ریخته نشود.

طهماسبی افزود: مشکلات معیشتی با همراهی مردم قابل حل است زیرا ۳۹ سال از روی کار آمدن جمهوری اسلامی می‌گذرد و مردم در طول این سال‌ها فراز و نشیب‌های زیادی را پشت سر گذاشتند و در تمام دوران مشکلات پشت سر گذاشته شد.

وی با بیان اینکه دولت در سال گذشته موضوع حقوق شهروندی را مطرح کرد، گفت: تمام جامعه می‌توانند مطالبات خود را از مجاری قانونی مطرح کنند، دولت پاسخگوی بسیاری از اصناف بوده که مطالبات خود را می‌خواستند و در استان گلستان بیش از هزار نفر از فرهنگیان جذب شدند، مردم ما اگر بدانند دولت به لحاظ مالی تحت فشار است همکاری خواهند کرد.

طهماسبی اغتشاشگران را خام شده دانست و خاطرنشان کرد: استکبار جهانی از صداقت جوانان ما سو استفاده می‌کند و عصبانیت دشمنان از ناموفق بودن داعش و گروه‌های تکفیری علیه جمهوری اسلامی است.

وی ادامه داد: دشمنان توان مقابله با مردم را ندارند و با پول‌های خود برخی از کشورهای اسلامی و استکبار تسیز را هدف قرار می‌دهند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان با اشاره به برخورد قاطع با آشوبگران در استان، اظهار کرد: با آشوبگران برخورد قاطع خواهد شد و مردم هم سیلی محکمی به آنها خواهند زد.

طهماسبی افزود: برخی از خانواده های عزیز مطلع نیستند که فرزندان آنها کجا می‌روند، اما در گلستان کمترین دستگیری و برخورد را داشتیم که با همکاری دستگاه‌های قضایی مرخص شدند و در دو روز اخیر مشکل خاصی را شاهد نبودیم.

وی در خصوص راهپیمایی مردم گرگان در پاسخ به اغتشاشگران، خاطرنشان کرد: مردم برای دادن پاسخی دندان شکن به اغتشاشگران درخواست مجوز کردند و استانداری این مجوز را داده تا مردم برای دفاع از انقلاب و اسلام راهپیمایی کنند.

وی یادآور شد: راهپیمایی مردم گرگان ساعت ۱۰ صبح چهارشنبه از میدان مازندران تا میدان شهرداری گرگان برگزار خواهد شد.