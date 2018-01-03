به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد بطحایی پیش از ظهر امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران درباره آخرین اخبار وزارتخانه متبوع خود اظهار کرد: طی دیروز و امروز سمینار سراسری مدیران کل آموزش و پرورش در حال برگزاری است.
وی افزود: در این سمینار طرحهای آموزشی، بررسی و مدیران آموزش و پرورش نسبت به آنها توجیه میشوند.
بطحایی با اشاره به طرحهای مورد بررسی در این سمینار گفت: تلاش میکنیم در زمینه ارتقای کیفیت برنامههای آموزش و پرورش و کاستن از فشارهای دانشی در ذهن دانشآموزان، برنامههای توجیهی برای مدیران داشته باشیم.
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