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۱۳ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۰۵

بطحایی در جمع خبرنگاران خبر داد؛

توجیه مدیران آموزشی برای کاستن ازفشارهای دانشی در ذهن دانش‌آموزان

توجیه مدیران آموزشی برای کاستن ازفشارهای دانشی در ذهن دانش‌آموزان

وزیر آموزش و پرورش گفت: مدیران آموزش و پرورش برای کاستن از فشارهای دانشی در ذهن دانش‌آموزان توجیه می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد بطحایی پیش از ظهر امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران درباره آخرین اخبار وزارتخانه متبوع خود اظهار کرد: طی دیروز و امروز سمینار سراسری مدیران کل آموزش و پرورش در حال برگزاری است.

وی افزود: در این سمینار طرح‌های آموزشی، بررسی و مدیران آموزش و پرورش نسبت به آنها توجیه می‌شوند.

بطحایی با اشاره به طرح‌های مورد بررسی در این سمینار گفت: تلاش می‌کنیم در زمینه ارتقای کیفیت برنامه‌های آموزش و پرورش و کاستن از فشارهای دانشی در ذهن دانش‌آموزان، برنامه‌های توجیهی برای مدیران داشته باشیم.

کد مطلب 4190158

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