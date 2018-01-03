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۱۳ دی ۱۳۹۶، ۱۴:۳۵

تحولات امنیتی سوریه؛

تسلط ارتش سوریه بر چند روستای جدید در حومه ادلب

تسلط ارتش سوریه بر چند روستای جدید در حومه ادلب

تسلط ارتش سوریه و متحدانش بر روستاهای جدید در حومه ادلب و هلاکت یکی از سرکرده های جبهه النصره در غوطه شرقی دمشق از مهمترین اخبار امنیتی سوریه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نیروهای ارتش سوریه و متحدانش به پیشروی ها ضد تروریستها در حومه ادلب ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش؛ نیروهای ارتش سوریه و متحدانش، روستاهای الطویبه، رجم المشرف و مشرفه الخنزیر در حومه ادلب را به کنترل خود درآوردند.

از سوی دیگر منابع سوری از هلاکت ابو محمد بن لادن یکی از سرکرده های جبهه النصره به همراه تعداد دیگری از تروریستها در اطراف شهر حرستا در غوطه شرقی دمشق در عملیات ارتش سوریه خبر دادند.

در همین حال ارتش سوریه مواضع تروریستها را در عربین و اطراف آن در حرستا در غوطه شرقی دمشق هدف قرار داد.

کد مطلب 4190451

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