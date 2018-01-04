برخی دنبال مسموم کردن فضا هستند/ استقلال متکی به بازیکن خاصی نیست

ستار همدانی در گفتگو با خبرنگار در خصوص دیدار روز جمعه آبی پوشان برابر تراکتورسازی تبریز گفت: متاسفانه این روزها حاشیه های زیادی را برای این بازی ایجاد می کنند. اتفاقاتی که در دیدار پرسپولیس و تراکتور افتاد حالا به بازی استقلال هم کشیده شده است و برخی بدنبال این هستند تا فضا و جو این بازی را مسموم کنند.

وی تاکید کرد: با شناختی که من از هواداران دو تیم دارم می دانم که چنین اتفاقاتی نخواهد افتاد و یک بازی زیبا و جذاب را مشاهده خواهیم کرد.

عضو کمیته فنی استقلال تصریح کرد: در خصوص مسائل فنی باید بگویم که استقلال این روزها با یک بازی روان و بدون اشتباه نتایج خوبی کسب کرده و در این دیدار هم به دنبال کسب سه امتیاز است و نمی خواهد به راحتی بالای جدول را از دست بدهد. التبه تراکتورسازی هم درست است که در برابر پرسپولیس شکست خورده و کادر فنی این تیم تحت فشار قرار دارد و حتی گفته می‌شود اگر مقابل استقلال نتیجه نگیرد برکنار خواهند شد، اما با تمام وجودش مقابل استقلال قرار خواهد گرفت تا هم یک بازی زیبا را ارائه کند و هم موقعیت خود را در جدول بهبود ببخشد.

همدانی در خصوص غیبت جباروف و چشمی هم گفت: این دو از بازیکنان خوب استقلال هستند و توانسته اند در موفقیت های استقلال نقش بالایی داشته باشند اما باید بپذیریم آبی پوشان متکی به فرد نیستند و نفراتی چون منتظری و اسماعیلی می توانند جانشینان خوبی برای این دو غایب مقابل ترکتورسازی باشند.

وی در خصوص عملکرد دروازه بان استقلال هم گفت: حسینی در هفته های اخیر توانسته بهترین عملکرد را درون دروازه داشته باشد اما امیدوارم دچار غرور نشود و همین مسیری را که در پیش گرفته ادامه داده تا بتواند مسافر جام جهانی باشد.

عضو کمیته فنی استقلال در پاسخ به این پرسش که آیا از زمان حضور در کمیته فنی استقلال با سرمربی آبی پوشان هم جلسه ای داشته اید یا خیر ادامه داد: متاسفانه هنوز نتوانسته ایم شفر را از نزدیک ببینیم اما قرار است برای دیدارهای آینده با سرمربی تیم در خصوص مسائل فنی صحبت کرده و به یک تعامل خوب دست پیدا کنیم.

همدانی در پایان خاطرنشان کرد: از هواداران می خواهم در روز جمعه اسیر حواشی نشوند، آرامش خود را حفظ کنند و با تشویق استقلال ضامن موفقیت این تیم مقابل تراکتورسازی باشند.