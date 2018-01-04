مهلت ثبت نام دومین جشنواره ورزشی استان ها تا ۲۳ دی تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر مسئول ورزش صندوق بازنشستگی کشوری گفت: ثبت نام دومین جشنواره استانی ورزش بازنشستگان کشوری که از اول تا ۱۵ دی ماه امسال تعیین شده بود با توجه به کندی و اختلال در اینترنت سراسر کشور، درخواست مدیریت های استانی و استقبال خوب بازنشستگان ورزشکار به مدت یک هفته، تا ساعت ۲۴ روز شنبه ۲۳ دی ماه تمدید شد.

ابراهیم بیاتانی، با بیان اینکه ثبت نام اینترنتی این جشنواره از طریق سایت صندوق بازنشستگی کشوری به نشانی cspf.ir انجام می شود، اظهار داشت: بازنشستگان علاقه مند می توانند تا ۲۳ دی ماه ۹۶ با مراجعه به این سایت تقاضای خود را در یک رشته ورزشی از میان ۵ رشته دارت، تیراندازی با تفنگ بادی، شنا، پینگ پنگ و شطرنج ثبت کنند. بازنشستگان همچنین برای ثبت نام می توانند در مدت باقی مانده به کانون های بازنشستگی و خانه های امید نیز مراجعه کنند.

بیاتانی با یادآوری اینکه زمان برگزاری دومین جشنواره استانی ورزش بازنشستگان کشوری در تهران و ۳۰ مرکز استان کشور از ۸ تا ۱۱ بهمن ماه ۹۶ است، گفت: استقبال و ثبت نام بازنشستگان عضو صندوق بازنشستگی کشوری در بیشتر استان ها قابل توجه بوده به گونه ای که از ۳۸۰۰ نفر ثبت نامی، استان فارس، با بیش از ۴۵۰ نفر شرکت کننده ‏رتبه نخست شرکت کنندگان را به خود اختصاص داده است.‏

وی ضمن قدردانی از همکاری و تلاش مدیریت های استانی صندوق بازنشستگی کشوری برای فراهم شدن مقدمات ‏برگزاری این جشنواره ورزشی، ابراز امیدواری کرد: استقبال بازنشستگان تا پایان مهلت تمدید شده از تعداد ۵ هزار ثبت نام کننده سال گذشته نیز عبور کند. البته تفاوت فرآیند ثبت نام در سال جاری با سال گذشته، علاوه بر اینترنتی شدن آن، این است که امسال هر بازنشسته فقط می تواند در یک رشته ‏ورزشی ثبت نام کند.‏

بیاتانی با قدردانی از همکاری نزدیک و ارزشمند روسای فدراسیون های شطرنج، شنا، تیراندازی، پزشکی ‏ورزشی، تنیس روی میز و انجمن دارت جمهوری اسلامی ایران و همچنین هیات های ورزشی در سراسر کشور، گفت: تلاش می شود این مسابقات در همه مراکز استان های کشور، مانند استان تهران در عالی ترین سطوح کمی و کیفی و در شان بازنشستگان فرهیخته کشوری برگزار شود.

مسوول ورزش بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری با یادآوری اینکه امسال بیمه یکساله ورزشی به کلیه ورزشکاران شرکت ‏کننده در همه استان ها ارائه می شود، اظهار داشت: با توجه به اینکه دومین جشنواره استانی ورزش بازنشستگان کشوری به منظور ترویج فرهنگ ورزش سلامت محور برگزار می شود، باید از مدیران و مسوولان صندوق بازنشستگی کشوری که در این زمینه ‏کمک های فروانی کرده و با جدیت در این مسیر گام برداشته اند تشکر کرد. امیدوارم با توسعه و گسترش طرح های سلامت محور، شادی ‏و نشاط در میان بازنشستگان فراگیر شود.‏