بندی عجیب در قرارداد «لیونل مسی»/ خطر برای بارسلونا

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که خیال هواداران تیم فوتبال بارسلونا به خاطر تمدید قرارداد لیونل مسی قراردادش تا حد زیادی راحت شده است، به نظر موضوعی ناراحت‌کننده وجود دارد که هواداران از آن بی خبر هستند.

ال‌موندو گزارش داده است در قرارداد لیونل مسی که در ماه نوامبر با بارسلونا تمدید شد بندی ویژه وجود دارد. با توجه به گسترده شدن اعتراضات در کاتالونیا و درخواست مردم این ایالت از اسپانیا برای برگزاری رفراندوم و استقلال‌خواهی ممکن است جو این ایالت آشفته شود، مسی در قراردادش بندی دارد که اگر اوضاع این ایالت بحرانی شد او می‎تواند درباره آینده‌اش شخصا تصمیم بگیرد.

همچنین اگر قرار باشد کتالونیا استقلال پیدا کند، مشخص نیست تکلیف بارسا چه خواهد شد و طبق شایعات این تیم شاید به لیگ یکی از کشورهای معتبر اروپایی منتقل شود. اما در قرارداد مسی آمده او فقط در صورتی در تیم می ماند که با استقلال کاتالونیا بارسا عضو یکی از لیگ‎های اسپانیا، فرانسه، انگلیس یا آلمان باشد.

رقم فسخ قرارداد این بازیکن ۷۰۰ میلیون یورو است، اما در صورتی که این مشکلات برایش پیش آید می‎تواند به عنوان بازیکن آزاد بارسا را ترک کند.

بارسا با تبدیل کردن مسی به پردرآمدترین بازیکن فوتبال وفاداری‎اش را ثابت کرده بود و حالا با این بند در قراردادش نشان داده که توانسته رضایت مسی را در قرارداد جلب کند تا او را پای میز مذاکره بنشاند و قراردادش را برای همیشه تمدید کند.