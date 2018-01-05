مردم میامی در محکومیت اغتشاشات اخیر راهپیمایی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، خیابان‌های منتهی به مصلای مسجد جامعه شهر میامی پیش از نماز جمعه این هفته، صحنه راهپیمایی آحاد مختلف مردم متدین و ولایتمدار این شهرستان در محکومیت اغتشاشات اخیر و همچنین هم‌پیمانی مجدد با آرمان‌های انقلاب اسلامی و ولایت‌فقیه بود.

اقشار مختلف مردم، طلاب، روحانیان، خانواده معزز شهدا، مسئولان نهادهای اجرایی، خدماتی، انتظامی، نظامی، قضایی، جوانان و دانشجویان و دانش آموزان و دیگر آحاد شهرستان میامی ظهر جمعه با حضور در راهپیمایی ضمن محکومیت اغتشاشات اخیر، پشتیبانی خود را از ولایت‌فقیه و نظام مقدس جمهوری اسلامی یک‌بار دیگر به منصه ظهور و بروز رساندند.

دشمنان آرزوی سرنگونی نظام را به گور می برند

امام‌جمعه میامی در جمع پرشور مردم این شهرستان ضمن محکومیت اغتشاشات اخیر و همچنین تقدیر از مردم متدین و خداجوی میامی، گفت: دشمنان زمانی به بهانه تقلب در انتخابات و زمانی به بهانه گرانی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را نشانه می‌گیرند اما باید بدانند که ملت ما هوشیار هستند.

حجت‌الاسلام قربانعلی صفایی پور ضمن بیان اینکه دشمنان آرزوی سرنگونی نظام را به گور خواهند برد، تأکید کرد: بیش از ۷۵ درصد فضاهای مجازی که مردم را به اغتشاش دعوت می‌کردند، از کشورهای خارجی کنترل می‌شدند که این نشان می‌دهد دست بیگانگان در اغتشاشات این روزهای کشور به‌وضوح دیده می‌شود.

وی افزود: ملت ما همیشه نشان داده که با بصیرت کامل درصحنه حضورداشته و خواهد داشت و هیچگاه پشت رهبری را خالی نخواهد کرد و این امر مایه یاس و ناامیدی دشمنان است.

راهپیمایان پس از سردادن شعارهایی مانند مرگ بر فتنه گر، مرگ بر آمریکا، آمریکا دشمن ماست، اسرائیل آمریکا مرگ به نیرنگ تان و ... برای حضور در نماز جمعه حاضر شدند.