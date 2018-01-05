طاهره مسافر در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اولین هفته مسابقات لیگ برتر تیراندازی بانوان استان مرکزی عصر جمعه با شرکت پنج تیم از باشگاه مقاومت، پالایشگاه شازند، شهرداری مهاجران و هیات تیراندازی اراک(دوتیم) به میزبانی باشگاه مقاومت در اراک برگزار شد.

وی افزود: این مسابقات در دو رشته تفنگ بادی و تپانچه و در دو بخش انفرادی و تیمی برگزار شد که در نهایت در رشته انفرادی تفنگ بادی مبینا حیدری از شهرداری مهاجران و شکوه طالبی ‌و ملیکا رنجبر هر دو از باشگاه مقامت اول تا سوم شدند.

نایب رئیس هیات تیراندازی استان مرکزی ادامه داد: در بخش انفرادی تپانچه هم اکرم رمضانی از هیات تیراندازی اراک اول شد، رویا قهیه ای از شهرداری مهاجران در جایگاه دوم ایستاد و مریم ده حقی از پالایشگاه شازند به مقام سوم دست یافت.

مسافر بیان داشت: در رده بندی تیمی رشته تفنگ بادی پالایشگاه شازند، باشگاه مقاومت و شهرداری مهاجران به ترتیب اول تا سوم شدند و در رشته تپانچه هم شهرداری شازند، هیات تیراندازی اراک الف و باشگاه مقاومت در جایگاه اول تا سوم ایستادند.

نایب رییس هیات تیراندازی استان مرکزی خاطرنشان کرد: در جدول رده بندی مجموع امتیازات تیمی هفته اول، تیم شهرداری مهاجران با کسب هشت امتیاز در جایگاه اول ایستاد، باشگاه مقاومت با کسب هفت امتیاز دوم شد، پالایشگاه شازند با کسب هفت امتیاز در جایگاه سوم ایستاد و تیم های هیات تیراندازی اراک الف با کسب شش امتیاز و هیات تیراندازی اراک ب با کسب دو امتیاز، به ترتیب چهارم و پنجم شدند.

به گفته نایب رییس هیات تیراندازی استان مرکزی، مسافر(سرداور)، قادری، طباطبایی، مرادی و کارونی داوری مسابقات را برعهده داشتند و این رقابت ها زیر نظر هیات تیراندازی استان مرکزی برگزار شد.