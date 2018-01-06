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۱۶ دی ۱۳۹۶، ۱۳:۱۲

علی ملاقلی‌پور در گفتگو با مهر:

به «زنگبار» پروانه ساخت ندادند/ صدای منتقد را بشنوید

به «زنگبار» پروانه ساخت ندادند/ صدای منتقد را بشنوید

علی ملاقلی‌پور کارگردان سینما بیان کرد فیلمنامه «زنگبار» او با موضوع مشکلات اقتصادی مردم موافقت شورای پروانه ساخت را کسب نکرده است.

علی ملاقلی پور کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جدیدترین فعالیت های خود گفت: بعد از گذشت سه سال و نیم از ساخت «قندون جهیزیه» هر فیلمنامه ای که نوشتم با مشکل تهیه کننده، سرمایه گذار و... رو به رو شد و حتی چندی پیش فیلمنامه «زنگبار» را به شورای پروانه ساخت ارایه دادم که این اثر هم موافقت شورا را اخذ نکرد.

وی افزود: می دانم که اعضای شورا اشکال هایی را به این فیلمنامه کمدی- اجتماعی گرفته اند. موضوع فیلمنامه «زنگبار» که نوشته مشترک من و محمد امین نوروزی درباره عدالت اجتماعی، فشارهای اقتصادی، بیکاری مردم حاشیه نشین و ضعیف جامعه و رفاه طلبی برخی مدیران است که با لحنی کمدی نوشته بودیم.

ملاقلی پور بیان کرد: بعد از شنیدن خبر موافقت نشدن با این فیلمنامه، قصد اعتراض داشتم اما با شنیدن سخنان رییس دولت مبنی بر اینکه دولت اهل تعامل و گفتگو است سعی کردم صبر کنم و امیدوارم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شورای صدور پروانه ساخت فیلمنامه ای را که سه ماه، روز و شب روی آن وقت گذاشته ایم به راحتی حذف نکند و در این شرایط ناامیدکننده حداقل اهل تدبیر باشد و صدای منتقد حذف نشود.

وی در پایان اظهار کرد: این فیلمنامه پیشتر قرار بود با حضور منصور لشگری قوچانی تهیه و تولید شود اما با کناره گیری و انصراف وی آن را با تهیه کننده دیگر پیگیری می کنم و امیدوارم «زنگبار» در پله اول متوقف نشود.

کد مطلب 4192000
زهرا منصوری

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