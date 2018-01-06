به «زنگبار» پروانه ساخت ندادند/ صدای منتقد را بشنوید

علی ملاقلی پور کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جدیدترین فعالیت های خود گفت: بعد از گذشت سه سال و نیم از ساخت «قندون جهیزیه» هر فیلمنامه ای که نوشتم با مشکل تهیه کننده، سرمایه گذار و... رو به رو شد و حتی چندی پیش فیلمنامه «زنگبار» را به شورای پروانه ساخت ارایه دادم که این اثر هم موافقت شورا را اخذ نکرد.

وی افزود: می دانم که اعضای شورا اشکال هایی را به این فیلمنامه کمدی- اجتماعی گرفته اند. موضوع فیلمنامه «زنگبار» که نوشته مشترک من و محمد امین نوروزی درباره عدالت اجتماعی، فشارهای اقتصادی، بیکاری مردم حاشیه نشین و ضعیف جامعه و رفاه طلبی برخی مدیران است که با لحنی کمدی نوشته بودیم.

ملاقلی پور بیان کرد: بعد از شنیدن خبر موافقت نشدن با این فیلمنامه، قصد اعتراض داشتم اما با شنیدن سخنان رییس دولت مبنی بر اینکه دولت اهل تعامل و گفتگو است سعی کردم صبر کنم و امیدوارم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شورای صدور پروانه ساخت فیلمنامه ای را که سه ماه، روز و شب روی آن وقت گذاشته ایم به راحتی حذف نکند و در این شرایط ناامیدکننده حداقل اهل تدبیر باشد و صدای منتقد حذف نشود.

وی در پایان اظهار کرد: این فیلمنامه پیشتر قرار بود با حضور منصور لشگری قوچانی تهیه و تولید شود اما با کناره گیری و انصراف وی آن را با تهیه کننده دیگر پیگیری می کنم و امیدوارم «زنگبار» در پله اول متوقف نشود.