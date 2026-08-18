قائم مقام مدیرعامل بانک ملی ایران معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، مراسم معارفه مرتضی اکبری به عنوان عضو جدید هیئت عامل و قائم مقام مدیرعامل و تکریم و قدردانی از تلاش‌های امیرمسعود رزازان در این جایگاه، با حضور مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و معاونان بانک برگزار شد.

محسن سیفی در این مراسم با قدردانی از زحمات و خدمات امیرمسعود رزازان در دوره مسئولیت وی و تبریک انتصاب مرتضی اکبری، حضور یکی از مدیران باتجربه نظام بانکی در ترکیب هیئت عامل و قائم مقام مدیرعامل بانک ملی ایران را در ارتقای ظرفیت‌های ساختاری و فرآیندی و تحقق اهداف این بانک موثر دانست.

وی همچنین بر حرکت پرشتاب بانک ملی ایران به عنوان بزرگترین بانک کشور در جهت ارائه خدمات با کیفیت‌تر و مطلوب‌تر به مشتریان به عنوان بزرگ‌ترین سرمایه این بانک در تمامی زمینه‌ها به‌خصوص بانکداری نوین تاکید کرد.

مدیرعامل بانک ملی ایران گفت: مهمترین ماموریت مدیران بانک باید تمرکز بر توسعه و تقویت بانکداری دیجیتال، خدمت رسانی و ایجاد رضایت‌مندی در میان مشتریان و مردم باشد و انتظار داریم با حضور قائم مقام جدید و تجارب ارزنده‌ای که طی سال‌های طولانی کسب کرده‌اند، بتوانیم با سرعت به جایگاه مطلوب در افکار عمومی دست یابیم.

گفتنی است مرتضی اکبری پیش از این، عضویت در هیئت مدیره بانک توسعه صادرات ایران و مدیرعاملی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران را در کارنامه مدیریتی و اجرایی خود دارد.

