خوزستان تا پایان هفته شاهد کاهش دما خواهد بود

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشههای پیشبینی هواشناسی طی امروز نشاندهنده استقرار توده هوای گرم است که سبب وقوع دماهای ۴۸ و ۴۹ درجه و بالاتر در اغلب نقاط استان به جز مناطق مرتفع شرقی و شمالی میشود.
وی افزود: تا روز پنجشنبه شاهد کاهش دو تا سه درجهای دما در سطح استان خواهیم بود.
مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: تا روز پنجشنبه به ویژه روزهای سهشنبه و چهارشنبه سرعت وزش باد در مناطق غربی و جنوبی و مرکزی و بخشهایی از شرق در حد متوسط تا شدید همراه با تندبادهای لحظهای خواهد بود.
وی تصریح کرد: با توجه به میزان وزش باد برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی نیز در بعد از ظهرها دور از انتظار نیست و شمال خلیج فارس نیز در این ایام مواج پیشبینی میشود.
سبزه زاری با اشاره به وضعیت دمایی در شبانه روز گذشته گفت: آغاجاری با دمای ۵۱.۴ درجه و ایذه با دمای ۲۲.۸ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند و اهواز نیز به بیشینه دمای ۴۸.۵ و کمینه دمای ۲۹.۸ درجه سانتیگراد رسیده است.
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