  1. استانها
  2. خوزستان
۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۴۶

خوزستان تا پایان هفته شاهد کاهش دما خواهد بود

خوزستان تا پایان هفته شاهد کاهش دما خواهد بود

اهواز - مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: دماهای بالای ۴۸ درجه در استان ماندگار است اما تا روز پنجشنبه شاهد کاهش دو تا سه درجه‌ای دما خواهیم بود.

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌بینی هواشناسی طی امروز نشان‌دهنده استقرار توده هوای گرم است که سبب وقوع دماهای ۴۸ و ۴۹ درجه و بالاتر در اغلب نقاط استان به جز مناطق مرتفع شرقی و شمالی می‌شود.

وی افزود: تا روز پنجشنبه شاهد کاهش دو تا سه درجه‌ای دما در سطح استان خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: تا روز پنجشنبه به ویژه روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه سرعت وزش باد در مناطق غربی و جنوبی و مرکزی و بخش‌هایی از شرق در حد متوسط تا شدید همراه با تندبادهای لحظه‌ای خواهد بود.

وی تصریح کرد: با توجه به میزان وزش باد برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی نیز در بعد از ظهرها دور از انتظار نیست و شمال خلیج فارس نیز در این ایام مواج پیش‌بینی می‌شود.

سبزه زاری با اشاره به وضعیت دمایی در شبانه روز گذشته گفت: آغاجاری با دمای ۵۱.۴ درجه و ایذه با دمای ۲۲.۸ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند و اهواز نیز به بیشینه دمای ۴۸.۵ و کمینه دمای ۲۹.۸ درجه سانتیگراد رسیده است.

کد مطلب 6920107

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • علی IR ۰۹:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
      1 0
      پاسخ
      مشکل هوای بالای ۵۰درجه نیست مشکل اینجاست تواین جهنم هرروزساعت ۱۳یا۱۵ برق هم قطع میشه خیلی وقتا مردن صدشرف داره به زنده بودن

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها