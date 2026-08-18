کشف بیش از ۳۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در مرند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسدیان صبح سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی کسب خبر مبنی بر وجود انواع مواد مخدر در روستاهای اطراف شهرستان مرند، رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس شهرستان قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: مأموران مبارزه با مواد مخدر شهرستان، پس از هماهنگی با مقام قضائی در یکی از روستاهای اطراف شهرستان مرند، مقدار ۳۴۸ کیلوگرم انواع موادمخدر کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان مرند با بیان اینکه در این رابطه ۲ نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مرجع قضایی شد، از شهروندان خواست هرگونه اخبار و اطلاعات در خصوص توزیع و فروش انواع مواد مخدر را به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.