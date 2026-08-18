۱۱هزار دوز مواد ژنی گاو شیری بین دامداران خوزستان توزیع شد

عبدالامیر نیرومند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این اقدام در راستای اجرای برنامههای اصلاح نژاد دام و افزایش تولید شیر و ارتقای بهرهوری واحدهای دامداری و بهبود درآمد دامداران انجام شده است.
وی با اشاره به اهمیت استفاده از مواد ژنتیکی برتر در توسعه دامپروری استان افزود: بهرهگیری از اسپرم گاوهای شیری اصلاح شده و دارای توان ژنتیکی بالا یکی از مؤثرترین راهکارها برای افزایش تولید شیر و بهبود صفات اقتصادی دام و ارتقای سلامت گلهها و کاهش هزینههای تولید به شمار میرود.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان ادامه داد: در این مرحله ۱۱ هزار و ۱۰۰ دوز مواد ژنی گاو شیری از طریق سازمان جهاد کشاورزی خوزستان و با استفاده از مأموران تلقیح مصنوعی در اختیار دامداران استان قرار گرفت تا زمینه اصلاح تدریجی گلههای بومی و افزایش راندمان تولید فراهم شود.
وی تصریح کرد: اجرای طرحهای اصلاح نژاد دام علاوه بر افزایش تولید و بهرهوری دامهای شیری موجب افزایش سودآوری برای دامداران و پایداری تولید و بهبود کیفیت شیر تولیدی و تقویت امنیت غذایی استان خواهد شد.
این مقام مسئول بیان کرد: سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، حمایت از دامداران و توسعه استفاده از فناوریهای نوین در بخش دامپروری را از اولویتهای اصلی خود میداند و برنامههای اصلاح نژاد و تلقیح مصنوعی و بهبود مدیریت گله با همکاری کارشناسان و مراکز تخصصی دامپروری در سطح استان ادامه خواهد یافت.
نیرومند در پایان ابراز امیدواری کرد که با تداوم توزیع مواد ژنتیکی برتر و توسعه خدمات اصلاح نژادی شاهد افزایش تولید شیر و ارتقای بهرهوری واحدهای دامداری و بهبود معیشت دامداران خوزستان باشیم.
نظر شما