حسینی با شایستگی رکورد بیرانوند را شکست/ نتیجه مساوی عادلانه بود

حسین ترابپور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار آبی پوشان مقابل تراکتورسازی اظهار داشت: بازی خوبی را از دو تیم شاهد بودیم. علیرغم این که هر دو تیم موقعیت های خوبی را روی دروازه هم خلق کردند و به گل نرسیدند، اما به نظر من نتیجه مساوی عادلانه ترین نتیجه ای بود که در این بازی به دست آمد.

مربی پیشین دروازه بانی آبی پوشان در خصوص عملکرد حسینی و رکورد شکنی وی در این دیدار بیان داشت: قبل از هر چیز این را بگویم که بسیار خوشحالم که حسینی به رکورد طولانی ترین دقایق گل نخوردن متوالی در لیگ برتر رسید و این رکورد را به نام استقلال کرد. امیدوارم که او حالا حالا ها گل نخورد و این رکورد را دست نیافتنی تر کند. حسینی در بازی های سختی موفق به کلین شیت شد و با شایستگی دست به این رکورد شکنی زد.

ترابپور در ادامه افزود: حسینی مسیر پیشرفت و پله های ترقی را خیلی تند و سریع پیمود و حالا بی تردید یکی از دروازه بانان خیلی خوب فوتبال ایران است که حداقل سزاواری اش این است که توسط کی روش به تیم ملی دعوت شود. در بدترین حالت هم نمی توان حسینی را بین سه دروازه بان برتر حال حاضر ایران ندانست. در شرایط عادی او باید مسافر روسیه باشد.

وی افزود: در پیشرفت حسینی دو عامل بسیار مهم است. یکی داشتن یک مربی خوب دروازه بانی که قطعا روی عملکرد این دروازه بان بسیار موثر بوده و دوم حضور یک رقیب خیلی خوب به نام سید مهدی رحمتی در کنار او. رحمتی هنوز هم یکی از بهترین دروازه بانان ایران است و حضور در کنار او می تواند انگیزه های هر دروازه بانی را بالا ببرد. اتفاقی که برای حسینی هم افتاد. نمی توان از حضور رحمتی در مسیر پیشرفت حسینی به راحتی گذشت.

پیشکسوت آبی پوشان در ادامه خاطرنشان ساخت: امیدوارم استقلال در همین مسیری که قرار گرفته گام بردارد و در لیگ هم بتواند چهره یک مدعی قهرمانی را به خود بگیرد. ضمن این که این تیم باید خودش را برای مسابقات لیگ قهرمانی آسیا هم تجهیز کرده و بتواند با بهترین شرایط در این مسابقات حضور یابد.