تاکید نمایندگان بر لزوم رسیدگی به افزایش خودسرانه قیمت بلیط هواپیما

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشاد ابراهیم‌پور، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۱۷ شهریورماه) مجلس، تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان دستگاه‌های اجرایی را به شرح ذیل قرائت کرد:

دوفقره تذکر احمد مرادی، نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی‌آباد و خمیر به وزیر راه و شهرسازی در خصوص لزوم رسیدگی به افزایش خودسرانه قیمت بلیط هواپیما و ضرورت تسریع در اجرای طرح مسکن ملی برای جوانان و متقاضیان واجد شرایط

تذکر جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و زرقان به وزیر راه و شهرسازی در خصوص ضرورت تغییر در عوارض وصولی شرکت فرودگاه‌ها از بلیط پرواز خارجی

دو فقره تذکر محمدرضا احمدی‌، نماینده رشت و خمام به وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و آموزش و پرورش در خصوص لزوم راه‌اندازی مجدد کارخانه‌های تعطیل شده مرتبط با وزارت کار و همچنین ضرورت جلوگیری از تعطیلی فرهنگ اسلامی و دین در مدارس

تذکر احمد آریایی‌نژاد، نماینده ملایر به رئیس‌جمهور در خصوص لزوم تجدیدنظر و استفاده از مشورت کارشناسان توانمند و دلسوز و عدم به کارگیری اشخاصی که مسببین اوضاع نامناسب کنونی اقتصادی کشور هستند.