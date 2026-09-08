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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۴۲

توقیف موتور سیکلت سنگین قاچاق در مرند

توقیف موتور سیکلت سنگین قاچاق در مرند

مرند- فرمانده انتظامی شهرستان مرند از توقیف موتورسیکلت سنگین ۱۱۰۰ سی سی قاچاق به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسدیان ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر گفت: در تداوم اجرای طرح های ارتقاء امنیت اجتماعی و رسیدگی به مطالبات مردمی، ماموران انتظامی بخش یامچی از تردد یک دستگاه موتور سیکلت سنگین در سطح شهر مطلع شدند.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه این موتور سیکلت ها بصورت قاچاق وارد کشور شده و فاقد پلاک بود و احتمال بروز حادثه برای راکب و شهروندان، با هماهنگی به عمل آمده، تیم‌های گشتی ، توقیف این موتور سیکلت‌ را در دستور کار قرار داده ودر حین تردد در سطح شهر شناسایی و توقیف کردند.

فرمانده انتظامی مرند با اشاره به اینکه ارزش موتور سیکلت توقیفی ۱۰ میلیارد ریال ارزیابی شده است گفت: موتور سیکلت توقیفی به پارکینگ منتقل و در این رابطه پرونده ای تشکیل و به مرجع قضایی ارسال شد.

کد مطلب 6941267

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