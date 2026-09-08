توقیف موتور سیکلت سنگین قاچاق در مرند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسدیان ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر گفت: در تداوم اجرای طرح های ارتقاء امنیت اجتماعی و رسیدگی به مطالبات مردمی، ماموران انتظامی بخش یامچی از تردد یک دستگاه موتور سیکلت سنگین در سطح شهر مطلع شدند.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه این موتور سیکلت ها بصورت قاچاق وارد کشور شده و فاقد پلاک بود و احتمال بروز حادثه برای راکب و شهروندان، با هماهنگی به عمل آمده، تیم‌های گشتی ، توقیف این موتور سیکلت‌ را در دستور کار قرار داده ودر حین تردد در سطح شهر شناسایی و توقیف کردند.

فرمانده انتظامی مرند با اشاره به اینکه ارزش موتور سیکلت توقیفی ۱۰ میلیارد ریال ارزیابی شده است گفت: موتور سیکلت توقیفی به پارکینگ منتقل و در این رابطه پرونده ای تشکیل و به مرجع قضایی ارسال شد.