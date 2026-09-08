عبدالرحیم انصاری، در گفتوگو با خبرنگار مهر، درباره روند شکلگیری تفاهمنامه اسلامآباد اظهار داشت: آمریکا پس از آغاز جنگ ۴۰ روزه تصور میکرد این جنگ نهایتاً یک هفته طول میکشد و پس از آن میتواند کار جمهوری اسلامی ایران را یکسره کند، اما هرچه زمان گذشت، ترامپ متوجه شد شرایط بسیار پیچیدهتر از آن چیزی است که دستگاه اطلاعاتی رژیم صهیونیستی در اختیار او قرار داده بود.
وی افزود: زمانی که به حدود روز پانزدهم جنگ نزدیک شدند و مشاهده کردند توان ایران نهتنها کاهش پیدا نکرده، بلکه با گذشت زمان افزایش نیز یافته است، ارسال پیامها از طریق میانجیها آغاز شد و آمریکا به دنبال توقف جنگ رفت؛ اما در آن مقطع تنگه هرمز نیز بسته شده بود و ایران بنا نداشت جنگی را که با خواست آمریکا آغاز شده بود، با اراده این کشور پایان دهد.
انصاری ادامه داد: ایران در همین چارچوب مقاومت کرد و روند تقابل تا روز سیوهشتم ادامه یافت. در این مدت، میانجیها بهطور مستمر پیامهایی را میان دو طرف منتقل میکردند.
پیشنهاد ۱۵ بندی ترامپ رد شد
این کارشناس مسائل بینالملل گفت: ترامپ در ابتدا از موضع قدرت، طرحی ۱۵ بندی تهیه و از طریق میانجیها به ایران ارائه کرد؛ اما ایران این طرح را بهطور کامل رد کرد و اعلام کرد اگر قرار است جنگ پایان یابد، شروط ترامپ مبنای مذاکره نخواهد بود و ایران شروط خود را ارائه خواهد کرد.
وی افزود: ایران در ادامه پیشنهاد ۱۰ مادهای خود را مطرح کرد و آمریکا پذیرفت که این پیشنهاد، مبنای گفتوگوها قرار گیرد. این پیشنهاد پس از چند مرحله رفتوبرگشت به ۱۴ ماده تبدیل شد و قرار بر این شد که تفاهم میان دو طرف بر اساس همین چارچوب شکل بگیرد.
انصاری تصریح کرد: در این تفاهم، ایران امتیاز تعیینکنندهای واگذار نمیکرد و در مقابل میتوانست دستاوردهای قابل توجهی به دست آورد.
فروش ۸۰ میلیون بشکه نفت در دوره اجرای تفاهم
وی با اشاره به دوره کوتاه اجرای تفاهمنامه گفت: این تفاهم برای مدت کوتاهی اجرایی شد، محاصره آمریکا برداشته شد و ایران توانست در همان مدت حدود ۸۰ میلیون بشکه نفت بفروشد. همچنین امکان تقویت ساختار نظامی و دفاعی کشور فراهم شد و کالاهای اساسی و دارو نیز وارد کشور شد.
انصاری افزود: این اتفاقات در شرایطی رخ داد که تنگه هرمز، که به یکی از محورهای اصلی اختلاف تبدیل شده بود، بهطور کامل باز نشده بود و ایران آن را بر اساس تشخیص و ملاحظات خود و در چارچوب تفاهم مدیریت میکرد.
وی ادامه داد: در واقع، ایران در آن دوره توانست چندین اقدام مثبت را پیش ببرد، در حالی که آمریکا دستاورد مشخصی از اجرای تفاهم به دست نیاورد.
کارشکنی نتانیاهو و فروپاشی تفاهم
کارشناس مسائل بینالملل گفت: یکی از شروط ایران، پایان جنگ در همه جبههها، از جمله جبهه لبنان بود، اما با کارشکنیهای نتانیاهو و حمله به جنوب لبنان، تفاهم از بین رفت. پس از آن، ایران تنگه هرمز را بست، آمریکا محاصره را از سر گرفت و درگیریهای مقطعی نیز دوباره آغاز شد.
انصاری خاطرنشان کرد: آمریکا در این مدت متوجه شد که نمیتواند ایران را فریب دهد و جمهوری اسلامی ایران هیچ شرطی را بهصورت نسیه اجرا نخواهد کرد. بر همین اساس، ایران بازگشایی تنگه هرمز را به اقدامات عملی آمریکا از جمله توقف جنگ، رفع تحریمها و آزادسازی داراییهای ایران منوط کرد.
وی افزود: ترامپ با وجود اینکه تفاهم را امضا کرده بود، اعلام کرد دیگر به آن پایبند نیست؛ اما همزمان از طریق واسطهها تلاش کرد به توافق جدیدی دست پیدا کند. ایران نیز بر موضع خود ایستاده و اعلام کرده است که وارد گفتوگوی جدید نخواهد شد و تنها سندی را میپذیرد که آمریکا پیشتر آن را امضا کرده است.
ایران دست برتر را دارد
انصاری در پایان اظهار داشت: امروز کشور با وجود همه پیچیدگیهای میدان، دست برتر را در برابر آمریکا دارد و مسئولان نیز تاکنون نهتنها به دشمن باج ندادهاند، بلکه مواضع تهاجمیتری نیز اتخاذ کردهاند.
وی خاطرنشان کرد: اگر آمریکا به تفاهم بازگردد، بسیار خوب است و اگر بازنگردد، تقابل مقتدرانه با دشمن با اتکا به توان داخلی و حمایت مردم ادامه خواهد یافت.
کارشناس مسائل بینالملل گفت: امروز کشور با وجود همه پیچیدگیهای میدان، دست برتر را در برابر آمریکا دارد و مسئولان نهتنها به دشمن باج ندادهاند، بلکه مواضع تهاجمیتری نیز اتخاذ کردند.
عبدالرحیم انصاری، در گفتوگو با خبرنگار مهر، درباره روند شکلگیری تفاهمنامه اسلامآباد اظهار داشت: آمریکا پس از آغاز جنگ ۴۰ روزه تصور میکرد این جنگ نهایتاً یک هفته طول میکشد و پس از آن میتواند کار جمهوری اسلامی ایران را یکسره کند، اما هرچه زمان گذشت، ترامپ متوجه شد شرایط بسیار پیچیدهتر از آن چیزی است که دستگاه اطلاعاتی رژیم صهیونیستی در اختیار او قرار داده بود.
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