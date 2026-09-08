به گزارش خبرگزاری مهر، عادل کاظمی بابیان اینکه ۲ هزار و ۴۵۴ انشعاب غیرمجاز و کنتور برق دستکاری شده در استان شناسایی و جمع آوری شد، افزود: چهار هزار و ۹۱ دستگاه کنتور معیوب از ابتدای امسال تاکنون در استان شناسایی و با کنتورهای جدید جایگزین شد.
وی با اشاره به دستاورد اجرای طرح ملی مهتاب در استان زنجان، محورهای اصلی این طرح را مقابله با برقهای غیرمجاز، تعویض کنتورهای معیوب، نصب انشعاب جدید، کنترل مضاعف مشترکین و مقابله با بدمصرفیها بیان کرد.
کاظمی اظهار داشت: برخورد قانونی با استفادهکنندگان غیرمجاز برق، در کنار فرهنگسازی مصرف بهینه از اولویتهای شرکت است و این اقدامات با هدف صیانت از حقوق مشترکین قانونمند و منابع ملی انرژی دنبال میشود.
وی میزان انرژی احیا شده از کشف انشعابات غیرمجاز و کنتورهای دستکاری شده را بیش از ۲۲.۲ میلیون کیلووات ساعت بیان کرد و یادآور شد: در این راستا ۹ هزار و ۸۴۲ مورد تست جهادی در بخش کشاورزی و چاههای آب و ۶۸۰ مورد پایش و تست مصارف مساجد و مراکز مذهبی انجام شد.
کاظمی ادامه داد: همچنین سه هزار و ۹۰۷ مورد تست دیماندی تخصصی و ۳۱ هزار و ۹۴۲ مورد تست عادی مشترکان در سراسر شهرستانهای استان انجام شد تا خطاهای اندازهگیری به کمترین میزان ممکن کاهش یابد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان با قدردانی از همکاری دستگاههای نظارتی و قضایی با تلاشگران این شرکت، خاطرنشان کرد: اجرای طرح ملی مهتاب و پایشهای میدانی در قالب برنامههای نظارتی تا پایان فصل گرم با قاطعیت ادامه دارد تا مصارف غیرمجاز، پایداری جریان برق مشترکان قانونمدار، مراکز درمانی، صنایع و بخش کشاورزی استان را با چالش روبهرو نکند.
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