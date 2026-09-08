به گزارش خبرنگار مهر ، حسین افشین ظهر سه‌شنبه در نشست ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان خراسان‌شمالی که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: منابعی در سال‌های گذشته برای توسعه طرح‌ها ایجاد شده که در برخی موارد مورد استفاده قرار نگرفته و حتی در بعضی استان‌ها تغییر کاربری داده شده است بنابراین باید منابع جدید به صورت هدفمند و در مسیر اجرای طرح‌های مشخص هزینه شود.

وی افزود: ۵۰۰ میلیارد ریال برای خراسان‌شمالی تصویب خواهیم کرد که باید در بخش‌های مختلف و برای طرح‌های اولویت‌دار استان هزینه شود.

افشین با اشاره به ضرورت توسعه صادرات محصولات استان، گفت: برای حوزه بازرگانی و صادرات نیز اعتبار اختصاص می‌یابد تا زمینه حضور محصولات تولیدی و دانش‌بنیان خراسان‌شمالی در بازارهای جدید فراهم شود.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور تصریح کرد: از سه زنجیره اقتصادی در استان یعنی زعفران، گیاهان دارویی و دام سبک حمایت خواهیم کرد و در کنار آن باید ظرفیت‌های معدنی به‌ویژه بوکسیت نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی تاکید کرد: بخش خصوصی باید در اجرای طرح‌ها حضور داشته باشد و حمایت‌ها نیز در قالب زنجیره انجام شود به این معنا که از مرحله تولید تا فرآوری، بازار و صادرات یک محصول مورد حمایت قرار گیرد.

افشین، همچنین از اختصاص ۱۰۰ میلیارد ریال برای حمایت از صنایع خلاق استان خبر داد و گفت: این بخش ظرفیت مناسبی برای ایجاد ارزش افزوده و اشتغال دارد و باید از ظرفیت نیروهای خلاق و جوان استان استفاده شود.

وی درباره صندوق پژوهش و فناوری خراسان‌شمالی نیز اظهار کرد: این صندوق در حال حاضر ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار دارد که ۲۰۰ میلیارد ریال برای تقویت آن کمک خواهد شد و در صورت عملکرد مناسب، سرمایه صندوق را تا ۴۰۰ میلیارد ریال افزایش خواهیم داد.

معاون علمی رییس‌جمهور افزود: چهار هزار و ۵۸۰ میلیارد ریال نیز در قالب تسهیلات برای طرح‌های استان اختصاص خواهد یافت و در طرح‌هایی که به مرحله اتمام می‌رسند، برای تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز نیز ۵۰۰ میلیارد ریال کمک خواهیم کرد.

افشین خاطرنشان کرد: هدف از این حمایت‌ها تنها اختصاص منابع نیست بلکه باید اعتبارات به ایجاد زنجیره‌های اقتصادی، تکمیل طرح‌ها، افزایش تولید و صادرات و در نهایت ایجاد اشتغال پایدار در استان منجر شود.