برخورد قضایی با خریداران محصولات باغی مشکوک به سرقت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد زمانی روز سه شنبه با اشاره به آغاز فصل برداشت محصولات باغی از جمله گردو، بادام و پسته، اظهار کرد: متأسفانه همزمان با شروع برداشت این محصولات، موارد سرقت از باغات افزایش یافته است.

وی افزود: در برخی موارد، سارقان پس از سرقت محصولات باغی، گردو، بادام و پسته را به خریداران خشکبار عرضه می‌کنند که در همین راستا، اقدامات پیشگیرانه و قانونی برای مقابله با این موضوع در دستور کار قرار گرفته است.

دادستان عجب‌شیر تصریح کرد: تا پایان مهرماه، هرگونه خرید خرد گردو، بادام و پسته از اشخاص ممنوع است و واحدهای صنفی فعال در زمینه خرید و فروش خشکبار و همچنین وانت‌بارها نباید اقدام به خرید این محصولات از افراد کنند.

زمانی هشدار داد: در صورت خرید این محصولات از اشخاص، در راستای تحقیقات مربوط به بزه تحصیل مال مسروقه، محصولات مکشوفه ضبط و در صورت احراز سرقت، گردو، بادام و پسته مکشوفه به صاحبان باغ‌ها و شکات پرونده مسترد و برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.

وی از شهروندان و فعالان حوزه خرید و فروش خشکبار خواست ضمن رعایت این دستور، از خرید محصولات باغی بدون احراز منشأ و مالکیت آن خودداری کنند.