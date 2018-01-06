بحث تعطیلات مدارس در پاییز چالش هایی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بیرانوند با بیان اینکه اگر قرار باشد به توسعه برسیم باید آموزش و پرورش را محور توسعه بدانیم؛ چون کارخانه آدم سازی است، گفت: در دنیا اگر کشورهایی ترقی کردند و به توسعه رسیدند به این اصل پرداخته اند و از این مسیر گذشته اند. همه دنیا تقریبا دستگاه تعلیم و تربیت را محور توسعه می دانند. بیسمارک در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم برای نخست وزیر شدنش شرط می گذارد که حقوق معلمان باید ۳۰ برابر شود.

وی ادامه داد: اگر قرار است اتفاقی متفاوت با سالیان گذشته روی دهد یک همت همگانی می خواهد؛ زیرا در این مورد نه وزیر و نه رئیس جمهور و نه مجلس شورای اسلامی به تنهایی نمی توانند کاری کنند و من از همگان می خواهم که آموزش و پرورش را دستگاه هزینه ای ندانند بلکه به چشم یک کارخانه به آن نگاه نکنند که این کارخانه چه فایده ای برای ما داشته است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، مساوی دیدن تعلیم و تربیت با معلم ها را جفا در حق معلم ها دانست و گفت: معلم ها محورهای توسعه هستند. سزاوار نیست معلمی که در دستگاه تعلیم و تربیت آنطور فعالیت دارد بعدازظهر هم دست به مسافرکشی بزند تا به خاطر کرایه با مسافر درگیر شود.

وی با طرح این سؤال که بودجه آموزش و پرورش قرار است فرایند آموزش را اجرایی کند یا معادل امروزی یاددهی و یادگیری را اجرا کند، بیان کرد: این بودجه حتی خدمات آموزشی را هم کفاف نمی دهد و تنها ۱۰ ماه از مجموعه تعلیم و تربیت را کفاف می دهد و به عبارتی حقوق و مزایا و بخشی از هزینه های فصل های ۱، ۲ و ۶ را پوشش می دهد که برخی از کارها می مانند.

بیرانوند با اشاره به اینکه سال گذشته در کمیسیون تلفیق مجلس ۳ هزار میلیارد تومان به بودجه آموزش و پرورش در مجلس اضافه شد و این پتانسیل وجود دارد که چنین اتفاقی روی دهد، گفت: از همکارانم در مجلس می خواهم آموزش و پرورش را باورمند ببینند زیرا که محور توسعه است. توقع داریم که بودجه سال ۹۷ از ۳۶ هزار به ۴۰ هزار میلیارد برسد و این کمک همکاران صحن مجلس را می طلبد. تازه با این شرایط بازنشستگی و اجرای برخی بندهای برنامه ششم را کنار بگذاریم؛ مثلا برای پاداش بازنشستگان فرهنگی ۴ هزار میلیارد نیاز دارد.

بیرانوند با تاکید بر اینکه باید حقوق حق التدریس های آموزش و پرورش با تلاش های بسیار مصوب شده پرداخت شود، گفت: پیش از ۹۰درصد بودجه صرف امور پرسنلی می شود که همان هم با تمام و کمال پرداخت نمی شود. جا دارد عرض کنم که ما تک تک، بازیکن های خوبی هستیم ولی گل نمی زنیم و دفاع از حقوق فرهنگیان، آن همت همگانی را طلب می کند. فرهنگیان باید بدانند که ما با دغدغه خاطر از معلمان یاد می کنیم ولی با ای کاش کار جلو نمی رود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره معایب استانی شدن بودجه توضیح داد: شاید حسن هایی هم داشته باشد ولی اگر ۱۰ مورد نقص برای آن شمارش کنم دو مورد هم نفع برای آن می شمارم. آنچه که من به عنوان عیب ماجرا از آن یاد می کنم یکی این است که این دستگاه عریض و طویل آموزش و پرورش که نود و چند درصد بودجه آن صرف امور پرسنلی می شود دلیلی ندارد مدیرکل استان بیاید و در سازمان برنامه و بودجه برای بودجه استانش چانه بزند زیرا ما تمام مجموعه آموزش و پرورش را یکی می بینیم. حتی گاهی ممکن است یک استان منابع درآمدی داشته باشد و بتواند با آن چاله های موجود در سیستم را پر کند ولی استان دیگر همان را ندارد و چنین امکانی برایش متصور نیست. ضمنا گاهی ممکن است یک استان بتواند ریال خود را بگیرد ولی استان همجوار موفق دریافت آن نشود.

وی درباره تعطیلات مدارس در پاییز گفت: در این مورد دغدغه ویژه ای بوده و این را به صورت بوم بندی تعطیلات را جابه جا کنند. این مساله چالش هایی است که سال های سال مطرح بوده است سال قبل وارد شد ولی کنار گذشته شد و امسال هم مجدد وارد مجلس شده و این موضوع مطرح می شود. اما خب نکاتی دارد که باید همه را در کنار هم دید.