وبینار آموزشی «ترجمه‌ ادبی و سُرایشی: فراسویی نو» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، وبینار آموزشی «ترجمه‌ ادبی و سُرایشی: فراسویی نو» توسط انجمن صنفی مترجمان شهر تهران برگزار می شود.

این برنامه با توجه به اهمیت ترجمه ادبی و موضوع برابر نهادگی و نیز با توجه به آسیب‌شناسی صورت گرفته توسط کارشناسان صنعت ترجمه برگزار می شود تا از این طریق گام مؤثری در ارتقای سطح علمی مترجمان برداشته شود.

محورهای اصلی این کارگاه آموزشی عبارتند از: ترجمه‌ ادبی و سُرایشی: فراسویی نو، آموزگفتاری پیرامون بنیاد های های برابر نهادگی در ترجمه، آموزگفتاری پیرامون زبان ترجمه ادبی و سُرایشی و همچنین نگاهی به کاربرد دو آموزگفتار در آفرینش هَرز زار (The Waste Land) سروده T. S. Eliot با برگردان عباس مهرپویا.

مدرس این کارگاه عباس مهرپویا، خواهد بود که دارای مدرک دکترای زبان‌شناسی همگانی، کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی و کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی، بوده و مترجم برگزیده دهمین دوره کتااب سال دانشجویی مترجم برگزیده کتاب سال، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد همدان و مدرس کارگاه‌های «رهیافتی به نوواژه‌سازی» است.

این کارگاه در تاریخ ۶ و ۱۳ بهمن از ساعت ۱۷ تا ۱۹ روزهای جمعه برگزار خواهد شد.

علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب‌گاه انجمن مترجمان تهران به نشانی www.tiat.ir مراجعه کنند.