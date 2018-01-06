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۱۶ دی ۱۳۹۶، ۱۵:۲۴

«ترامپت» در سه قسمت ویژه تولید شد

«ترامپت» در سه قسمت ویژه تولید شد

انیمیشن «ترامپت» به کارگردانی رسول آذرگون ویژه اتفاقات اخیر ایران در سه قسمت تولید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استودیو رضوان، سه قسمت جدید از انیمیشن «ترامپت» با موضوع سیاست یک بام و دو هوای ترامپ در برخورد با ملت ایران تولید شده و در صدا و سیما و شبکه های اجتماعی پخش خواهد شد.

این سه اپیزود جدید «مشت کوبنده»، «دوستی خاله خرسه» و «امداد رسانی» نام دارند که به کارگردانی رسول آذرگون و تهیه کنندگی اسدالله دیانتی در استودیو رضوان تولید شده اند.

مجموعه انیمیشن طنز «ترامپت» شامل ۱۰۰ قسمت انیمیشن صامت است که رفتارهای احمقانه دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا را به تصویر می کشد و محصول مرکز تولید و نشر دیجیتال انقلاب اسلامی (متنا) است.

کد مطلب 4192415
عطیه موذن

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