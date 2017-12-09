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۱۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۰۳

«ترامپ عروسک سخنگو» به تولید رسید

«ترامپ عروسک سخنگو» به تولید رسید

قسمت جدید انیمیشن «ترامپت» با عنوان «ترامپ، عروسک سخنگو» تولید شد.

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به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استودیو رضوان، در واکنش به سخنرانی ترامپ و اعلام بیت المقدس به‌ عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی قسمت جدیدی از مجموعه انیمیشن «ترامپت» با عنوان «ترامپ، عروسک سخنگو» در استودیو رضوان تولید و منتشر شد.

مجموعه انیمیشن طنز «ترامپت» در ۱۰۰ قسمت یک دقیقه ای و به کارگردانی رسول آذرگون و تهیه کنندگی اسدالله دیانتی در استودیو رضوان تولید و به صورت گسترده در فضای مجازی منتشر می شود.

مجموعه انیمیشن طنز «ترامپت» به سفارش مرکز تولید و نشر دیجیتال انقلاب اسلامی (متنا) تولید می شود.

کد مطلب 4166459
عطیه موذن

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