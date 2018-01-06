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۱۶ دی ۱۳۹۶، ۲۰:۱۷

فرماندار دیلم:

۵ پروژه حوزه اقتصاد و دریا در شهرستان دیلم افتتاح می‌شود

۵ پروژه حوزه اقتصاد و دریا در شهرستان دیلم افتتاح می‌شود

بوشهر - فرماندار شهرستان دیلم گفت: پنج طرح در حوزه اقتصاد و دریا با سرمایه‌گذاری بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال در شهرک صنعتی دیلم در دهه فجر امسال افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن اسماعیلی با بیان اینکه هفت واحد تولیدی و خدماتی در شهرک صنعتی دیلم راکد بود گفت: حضور یک سرمایه‌گذار بومی و توانمند، نوید بخش آینده خوبی برای این شهرک صنعتی و واحدهای تولیدی آن است.

فرماندار دیلم با اشاره به تسریع روند اجرایی سرمایه‌گذاری در شهرستان دیلم گفت: پنج طرح در حوزه اقتصاد و دریا با سرمایه‌گذاری بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال در شهرک صنعتی دیلم در دهه فجر امسال افتتاح می‌شود.

اسماعیلی به منطقه ویژه اقتصادی در شمال استان بوشهر پرداخت و با اشاره به این ظرفیت برای تولید و اشتغال بیان کرد: سازمان حفاظت محیط زیست برای فعال شدن منطقه ویژه شمال استان نظر مثبت خود را اعلام کرده که نوید بخش رونق اقتصادی و صنعتی در شهرستان دیلم است.

کد مطلب 4192667

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