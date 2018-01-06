کشف ۲.۵ میلیارد ریال کالای قاچاق در گناوه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلیس بوشهر، سرهنگ حسین احمدی اظهار داشت: با توجه به تأثیر سوء قاچاق بر اقتصاد کشور و تأکید سلسله مراتب فرماندهی ناجا در برخورد قاطع با این پدیده شوم، این فرماندهی با برنامه ریزی جامع، مبارزه با قاچاق کالا را به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: در همین خصوص ماموران انتظامی شهرستان گناوه در حین کنترل وسایل نقلیه عبوری، یک دستگاه اتوبوس حامل کالای قاچاق را توقیف کردند.

سرهنگ احمدی اظهار داشت: ماموران در بازرسی از خودرو توقیفی، انواع کالای قاچاق شامل ۲ هزار و ۸۳۴ عدد قوطی نوشیدنی، هزار و ۷۵۶ عدد بطری روغن خوراکی و ۸۵۹ بسته انواع لوازم بهداشتی که به صورت قاچاق در حال انتقال به دیگر نقاط کشور بود را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان گناوه با بیان اینکه ارزش تقریبی محموله های قاچاق کشف شده برابر نظر کارشناسان ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شد، گفت: در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات تحویل مراجع قانونی شد.