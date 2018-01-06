  1. استانها
  2. بوشهر
۱۶ دی ۱۳۹۶، ۲۰:۱۷

فرمانده انتظامی گناوه خبر داد:

کشف ۲.۵ میلیارد ریال کالای قاچاق در گناوه

کشف ۲.۵ میلیارد ریال کالای قاچاق در گناوه

بوشهر - فرمانده انتظامی شهرستان گناوه از توقیف یک دستگاه اتوبوس و کشف ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کالای قاچاق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلیس بوشهر، سرهنگ حسین احمدی اظهار داشت: با توجه به تأثیر سوء قاچاق بر اقتصاد کشور و تأکید سلسله مراتب فرماندهی ناجا در برخورد قاطع با این پدیده شوم، این فرماندهی با برنامه ریزی جامع، مبارزه با قاچاق کالا را به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار داده است. 

وی افزود: در همین خصوص ماموران انتظامی شهرستان گناوه در حین کنترل وسایل نقلیه عبوری، یک دستگاه اتوبوس حامل کالای قاچاق را توقیف کردند. 

سرهنگ احمدی اظهار داشت: ماموران در بازرسی از خودرو توقیفی، انواع کالای قاچاق شامل ۲ هزار و ۸۳۴ عدد قوطی نوشیدنی، هزار و ۷۵۶ عدد بطری روغن خوراکی و ۸۵۹ بسته انواع لوازم بهداشتی که به صورت قاچاق در حال انتقال به دیگر نقاط کشور بود را کشف کردند. 

فرمانده انتظامی شهرستان گناوه با بیان اینکه ارزش تقریبی محموله های قاچاق کشف شده برابر نظر کارشناسان ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شد، گفت: در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات تحویل مراجع قانونی شد.

کد مطلب 4192678

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها