وابستگی فتنه گران ضد انقلاب به استکبار جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران، این شورا طی بیانیه ای اغتشاشات اخیر در برخی نقاط کشور را محکوم کرد، متن این بیانیه در ادامه می آید:

« این روزها دشمنان داخلی و خارجی نظام اسلامی با سوءاستفاده از مشکلات و مطالبات به‌حق مردم ایران اسلامی در حوزه اقتصادی، تحرکات پراکنده و خشونت‌آمیزی را به کمک مزدوران و فتنه‌گران داخلی آغاز کرده اند که منجر به تخریب اموال عمومی و توهین به مقدسات و باورهای دینی و انقلابی مردم شده است.

امروز دشمنان انقلاب اسلامی با استفاده از رسانه‌های زنجیره‌ای معاند و کانال‌های دروغ پرداز و شایعه‌ساز، سعی در آشفته نشان دادن فضای کشور دارند در حالی که مردم ایران اسلامی حساب منتقد و معترض را از مزدوران استکبار جدا می داند.

ما ضمن محکومیت جنایات فتنه گران و حمایت از انقلاب اسلامی و رهبری اعلام می‌داریم:

۱-مقام معظم رهبری طی سال های اخیر بارها بر حل مشکلات اقتصادی مردم و تکیه بر توان و ظرفیت داخلی در قالب اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی تأکید فرموده اند و امروز مردم از مسئولان قوا و مدیران کشور انتظار حل مشکلات اقتصادی خود را دارند و این مطالبه جدی را پیگیری خواهند نمود.ما حساب مردم منتقد و معترض را از مزدوران استکبار جدا دانسته و مسئولان را موظف به پاسخگویی و رسیدگی به مشکلات و دغدغه های مردم می‌دانیم.

۲-ملت ایران همواره در صحنه دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی حضور داشته و دارند و امروز نیز با بصیرت و هوشیاری برگرفته از شور حسینی و غیرت علوی، به لطف الهی بساط فتنه گران را جمع کرده و پاسخ دندان شکنی را به مزدوران استکبار خواهند داد.

۳- دشمنان قسم خورده کشور از هر فرصتی برای ضربه زدن به نظام اسلامی استفاده می کنند و امروز مشکلات اقتصادی را بهانه و دستاویزی برای رسیدن به اهداف خود می‌دانند، چرا که تمامی اهداف و پایگاه‌های خود را به برکت انقلاب اسلامی و روحیه مقاومت ملت ایران از دست داده اند اما قطعا در این عرصه نیز ناکام مانده و شکست مفتضحانه دیگری را تجربه خواهند کرد.

۴-فضاسازی رسانه‌ای و شیطنت‌های کانال های مزدور استکبار طی روزهای اخیر بار دیگر ماهیت پلید دشمنان قسم خورده نظام اسلامی را به معرض نمایش گذاشت. اما دشمن بداند که ملت بصیر و هوشیار ایران اسلامی تحت تأثیر القائات و بازی رسانه‌ای دشمن قرار نخواهد گرفت و همچنان با بصیرت و شجاعت، در میدان دفاع از ارزش های انقلاب اسلامی حضور خواهد داشت.

۵-آتش زدن مساجد، حسینیه ها، امامزاده ها، جسارت به پرچم مقدس جمهوری اسلامی و شهدا، خسارت و تخریب بیت المال و کشتن افراد بی دفاع و بیگناه از جمله جنایات مزدوران استکبار است.به این عناصر خودفروخته اعلام می کنیم: ترقه بازی آشوبگران و اغتشاشگران طی روزهای اخیر نمی‌تواند در عزم و اراده ملت ایران تغییری ایجاد کند. ملت ایران همچون ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ و ۹ دی سال ۱۳۸۸ در دفاع از انقلاب اسلامی و ولایت در میدان حضور داشته و اجازه خودنمایی به دشمن را نمی‌دهند.

۶-حمایت، آمریکا، انگلیس، اسراییل و سران منافقین، سلطنت طلبان و آل سعود از فتنه گران مزدور نشان داد که این جریان ضدانقلابی، وابسته به استکبار است.بدیهی است که به برکت انقلاب اسلامی، منافع قدرت های شیطانی به مخاطره افتاده و آنان درصدد ضربه زدن به این نظام مقدس هستند لذا امروز بار دیگر به این قدرت های مستکبر و تفاله های آنها اعلام می کنیم که ملت ایران با تمام وجود از نظام اسلامی و آرمان های امام راحل و شهدا پاسداری کرده و آنان را در رسیدن به اهداف شومشان ناکام خواهد ساخت.»