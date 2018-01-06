اغلب دستگیرشدگان فریب خورده آزاد شدند/لیدرهای آشوبگربازداشت هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید منتظرالمهدی در گزارشی درخصوص عملکرد ناجا در وقایع اخیر از شناسایی طراحان و صحنه گردانان اصلی حوادث اخیر زیر چتر و اشراف اطلاعاتی پلیس، همدلی و وفاق پلیس و مردم و جداسازی صف مردم و معترضین از آشوبگران و مخربین اموال شخصی و عمومی و متعدیان به جان و مال مردم خبر داد.

وی گفت: اغلب دستگیرشدگان فریب خورده در طی مراحل و با قید ضمانت آزاد شدند همچنین عاملان هتک حرمت به پرچم جمهوری اسلامی و مسببان رهایی خودروی آتش نشانی شناسایی و دستگیر شدند و عاملان اصلی و لیدرهای آشوبگر نزد سیستم قضائی و در بازداشت به سر می برند.

منتظرالمهدی افزود: حدود ۲۰ نفر در حوادث اخیر جان باختند که در بین آنان فرزند و پدری بود که با رها شدن خودروی آتش نشانی توسط آشوبگران جان باختند و دل هر ایرانی را به درد آورد.

سخنگوی ناجا عنوان کرد: تعدادی نیز در طی حمله مسلحانه و یورش به مقرهای نیروهای مسلح کشته شدند، نحوه و چگونگی کشته شدن برخی دیگر از جان باختگان، مبهم و در حال بررسی است.

به گفته همچنین از مصدوم شدن برخی کارکنان ناجا و دیگر رده‌های نظامی و شهادت یک نفر از عزیزان آن رده خبر داد و ضمن تشکر و قدردانی از مردمان خوب، فهیم و عزیز کشورمان و همچنین سازمان ها و نهادها و فرماندهان لشکری و کشوری، از رؤسای محترم جمهور، قوه قضائیه، قوه مقننه، ائمه و خطبای جمعه سراسر کشور؛ آیات عظام و مراجع تقلید به سبب همراهی و همنوایی با نیروی انتظامی و ارسال پیام تشکر کرد.