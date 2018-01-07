تیم آکادمی صالحی قهرمان شد

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، این مسابقات روز جمعه ۱۵ دیماه جاری و با عنوان گرامیداشت حماسه ۹ دی و به میزبانی مجموعه ورزشی شهید قیانوری تهران برگزار شد. در این پیکارها ۷۰۰ شرکتکننده در ۵ رده سنی در بخش کومیته با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان، تیم آکادمی صالحی با کسب بیشترین مدال، عنوان قهرمانی را بدست آورد.
«سیدمحمد صالحی» رئیس سبک بوشیدو و از مربیان مطرح کاراته آزاد ایران در مورد این مسابقات گفت: سطح کمی و کیفی رقابت ها بسیار بالا بود و تمامی شرکت کنندگان با همه توان پای در صحنه مسابقات گذاشته بودند.
وی درباره علت نامگذاری این مسابقات به جام ۹ دی اظهار کرد: روز نهم دیماه در تاریخ انقلاب اسلامی با عنوان روز بصیرت، تبدیل به یوم الله و اتفاقی ماندگار شد. ما نیز برای گرامیداشت این روز تاریخی، مسابقاتمان را به این نام مزین کردیم تا بار دیگر پایبندی به ارزشهای نظام و پیروی از ولایت فقیه را نشان دهیم.
صالحی در پایان، به حمایتهای فدراسیون کاراته در راه برگزاری این مسابقات اشاره کرد و یادآور شد: حمایتهای فدراسیون و شخص ریاست فدراسیون (آقای فرجی) باعث پیشرفت کاراته آزاد ایران شده که جا دارد از زحمات ایشان تشکر کنم و این امیدواری را بدهم که آیندهای درخشان در انتظار کاراته آزاد کشورمان خواهد بود.
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