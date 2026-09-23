https://mehrnews.com/x3d8yH ۲ مهر ۱۴۰۵، ۰:۵۱ کد مطلب 6957004 استانها اردبیل استانها اردبیل ۲ مهر ۱۴۰۵، ۰:۵۱ شبهای بیدار اردبیل در پای سبلان اردبیل- مردم اردبیل در تجمعات شبانه خود، بار دیگر عشق و ارادت خویش را به آرمانهای انقلاب اسلامی نشان دادند. دریافت 8 MB کد مطلب 6957004 کپی شد مطالب مرتبط مهر با نشاط در مدارس بیلهسوار مردم مبعوث شده سلماس در موج ۲۰۷ مقاومت ملی در خیابان ایستادهاند پرداخت ۲۱۲میلیارد تومان تسهیلات برای تامین دارو مراکز درمانی اردبیل اجتماع خونخواهی رهبر شهید در بیله سوار مردم هیچگاه در روزهای سخت پشت نظام را خالی نکردهاند تداوم اجتماع حماسی مردم انقلابی اردبیل شب ۲۰۷ در گالیکش با حضور مردم رقم خورد سبلان، ایستاده در عهد انقلاب برچسبها اردبیل تجمع مردمی تجمعات مردمی
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