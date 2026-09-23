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۲ مهر ۱۴۰۵، ۰:۵۱

شب‌های بیدار اردبیل در پای سبلان

شب‌های بیدار اردبیل در پای سبلان

اردبیل- مردم اردبیل در تجمعات شبانه خود، بار دیگر عشق و ارادت خویش را به آرمان‌های انقلاب اسلامی نشان دادند.

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کد مطلب 6957004

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