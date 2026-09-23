به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبادپور ظهر چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: یازدهمین کاروان ترویج بهره‌وری با هدف ترویج فرهنگ الگوی کشت ملی، ارائه آخرین سیاست‌ها و توصیه‌های وزارت جهاد کشاورزی و انتقال یافته‌های علمی و تحقیقاتی به بهره‌برداران بخش کشاورزی برگزار می‌شود.

وی افزود: این کاروان با حضور محققان، کارشناسان و مروجان کشاورزی در شهرستان‌های استان برگزار شده و پاسخگویی به پرسش‌ها و ابهامات کشاورزان و ارائه راهکارهای علمی و فناورانه برای حل مسائل تولید از محورهای اصلی آن است.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: کشاورزان محصولات زراعی پاییزه، مددکاران ترویجی، تسهیلگران روستایی، کشاورزان مرجع، بهره‌برداران مزارع الگویی، اعضای تشکل‌های بخش کشاورزی و کارشناسان مروج پهنه‌های تولیدی از مخاطبان این برنامه هستند.

عبادپور ادامه داد: در این برنامه تلاش می‌شود آخرین یافته‌های علمی و توصیه‌های فنی متناسب با شرایط کشت پاییزه در اختیار بهره‌برداران قرار گیرد تا کشاورزان بتوانند تصمیم‌های مناسب‌تری برای آغاز فصل زراعی جدید اتخاذ کنند.

گندم، جو و کلزا در محور برنامه‌های ترویجی

وی با اشاره به محصولات مورد توجه در این کاروان اظهار کرد: گندم، جو، کلزا، کاملینا، گلرنگ و چغندرقند از محورهای اصلی یازدهمین کاروان ترویج بهره‌وری است.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی افزود: آخرین دستاوردهای علمی، توصیه‌های فنی و راهکارهای مرتبط با کشت این محصولات در سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ به شرکت‌کنندگان ارائه می‌شود.

عبادپور خاطرنشان کرد: یازدهمین کاروان ترویج بهره‌وری روز ۶ مهرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۸ صبح، همزمان با اجرای این طرح در سراسر کشور، در شهرستان‌های آذربایجان شرقی برگزار خواهد شد.