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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۴

برگزاری کاروان ترویج بهره‌وری با محوریت الگوی کشت در آذربایجان شرقی

برگزاری کاروان ترویج بهره‌وری با محوریت الگوی کشت در آذربایجان شرقی

تبریز- مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی از برگزاری یازدهمین کاروان ترویج بهره‌وری با محوریت الگوی کشت ملی محصولات زراعی پاییزه در ۲۳ شهرستان استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبادپور ظهر چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: یازدهمین کاروان ترویج بهره‌وری با هدف ترویج فرهنگ الگوی کشت ملی، ارائه آخرین سیاست‌ها و توصیه‌های وزارت جهاد کشاورزی و انتقال یافته‌های علمی و تحقیقاتی به بهره‌برداران بخش کشاورزی برگزار می‌شود.

وی افزود: این کاروان با حضور محققان، کارشناسان و مروجان کشاورزی در شهرستان‌های استان برگزار شده و پاسخگویی به پرسش‌ها و ابهامات کشاورزان و ارائه راهکارهای علمی و فناورانه برای حل مسائل تولید از محورهای اصلی آن است.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: کشاورزان محصولات زراعی پاییزه، مددکاران ترویجی، تسهیلگران روستایی، کشاورزان مرجع، بهره‌برداران مزارع الگویی، اعضای تشکل‌های بخش کشاورزی و کارشناسان مروج پهنه‌های تولیدی از مخاطبان این برنامه هستند.

عبادپور ادامه داد: در این برنامه تلاش می‌شود آخرین یافته‌های علمی و توصیه‌های فنی متناسب با شرایط کشت پاییزه در اختیار بهره‌برداران قرار گیرد تا کشاورزان بتوانند تصمیم‌های مناسب‌تری برای آغاز فصل زراعی جدید اتخاذ کنند.

گندم، جو و کلزا در محور برنامه‌های ترویجی

وی با اشاره به محصولات مورد توجه در این کاروان اظهار کرد: گندم، جو، کلزا، کاملینا، گلرنگ و چغندرقند از محورهای اصلی یازدهمین کاروان ترویج بهره‌وری است.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی افزود: آخرین دستاوردهای علمی، توصیه‌های فنی و راهکارهای مرتبط با کشت این محصولات در سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ به شرکت‌کنندگان ارائه می‌شود.

عبادپور خاطرنشان کرد: یازدهمین کاروان ترویج بهره‌وری روز ۶ مهرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۸ صبح، همزمان با اجرای این طرح در سراسر کشور، در شهرستان‌های آذربایجان شرقی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6956486

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