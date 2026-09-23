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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۳

برومندی: آذربایجان شرقی رتبه چهارم تولید گردوی کشور را دارد

برومندی: آذربایجان شرقی رتبه چهارم تولید گردوی کشور را دارد

عجب شیر- معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: آذربایجان شرقی با برخورداری از سطح قابل توجه باغ‌های گردو، رتبه چهارم تولید این محصول در کشور را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی برومندی ظهر چهارشنبه در ششمین جشنواره برداشت گردوی شهرستان عجب‌شیر با اشاره به جایگاه مهم این شهرستان در تولید محصولات باغی اظهار کرد: عجب‌شیر از مناطق مستعد باغبانی کشور است و باید با برنامه‌ریزی هدفمند، ظرفیت‌های موجود را در مسیر توسعه پایدار، افزایش بهره‌وری و اقتصادی شدن تولید هدایت کرد.

وی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت باغ‌ها افزود: حرکت از باغداری سنتی به سمت باغداری نوین و اقتصادی، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و اجرای طرح‌هایی مانند فراز، اصلاح ساختار باغ‌ها، توسعه روش‌های نوین تولید و استفاده از فناوری‌های جدید می‌تواند نقش مهمی در افزایش عملکرد، ارتقای کیفیت محصولات و کاهش هزینه‌های تولید داشته باشد.

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به سطح زیر کشت و میزان تولید گردو در شهرستان عجب‌شیر گفت: این شهرستان دارای حدود ۳ هزار و ۲۸۷ هکتار باغ گردو بوده و سالانه بیش از ۹ هزار و ۶۰۰ تن گردو تولید می‌کند و با این میزان تولید، رتبه نخست تولید گردو در استان آذربایجان شرقی را به خود اختصاص داده است.

برومندی ادامه داد: استان آذربایجان شرقی از نظر سطح زیر کشت گردو رتبه سوم و از نظر میزان تولید این محصول رتبه چهارم کشور را داراست که نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان در حوزه محصولات باغی و ضرورت برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری بیشتر از این مزیت است.

وی، نوسازی باغ‌های گردو و اجرای طرح سرشاخه‌کاری را از دیگر برنامه‌های مهم توسعه باغبانی شهرستان عجب‌شیر عنوان کرد و گفت: اصلاح و جوان‌سازی باغ‌های قدیمی، مقابله علمی با آفات و بیماری‌ها، استفاده از ارقام مناسب و ارتقای دانش باغداران از الزامات افزایش بهره‌وری در باغ‌هاست.

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی همچنین بر ضرورت تکمیل زنجیره ارزش محصولات باغی تأکید کرد و افزود: تولید محصول تنها مرحله نخست فعالیت اقتصادی در بخش باغبانی است و باید با توسعه صنایع تبدیلی، فرآوری، بسته‌بندی استاندارد و ایجاد واحدهای مدرن، زمینه افزایش ارزش افزوده محصولات و حضور مؤثرتر آنها در بازارهای داخلی و خارجی فراهم شود.

وی توسعه گیاهان دارویی و حمایت از طرح‌های گلخانه‌ای را از دیگر محورهای قابل پیگیری در شهرستان عجب‌شیر برشمرد و اظهار کرد: استفاده از ظرفیت‌های اقلیمی و منابع انسانی منطقه برای توسعه کشت‌های نوین، گلخانه‌ها و محصولات کم‌آب‌بر می‌تواند به پایداری تولید و ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی کمک کند.

برومندی با بیان اینکه بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران محلی نقش مهمی در توسعه کشاورزی دارند، خاطرنشان کرد: با اجرای طرح‌های شاخص و هدفمند، فراهم کردن زیرساخت‌های لازم و حمایت از سرمایه‌گذاری، می‌توان زمینه مشارکت بیشتر مردم و فعالان اقتصادی در بخش کشاورزی و تکمیل زنجیره تولید تا مصرف را فراهم کرد.

وی در پایان تأکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی از برنامه‌های توسعه‌ای شهرستان عجب‌شیر در حوزه باغبانی، نوسازی باغ‌ها و ایجاد ارزش افزوده برای محصولات کشاورزی حمایت خواهد کرد تا ظرفیت‌های این منطقه بیش از پیش در مسیر تولید پایدار و اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.

کد مطلب 6956479

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