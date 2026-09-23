به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی، استاندار ایلام، در سفر به شهرستان دره‌شهر به همراه محمد رحیمی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و جمعی مدیران استانی و شهرستانی با خانواده‌های معظم شهدای گرانقدر جنگ رمضان دیدار و گفتگو کرد.

استاندار ایلام در این دیدارها با حضور در جمع خانواده‌های معظم شهید «محمد امین اولاد» «محمد سیفی»، «عرفان رماوندی»، «سیده گوهر هاشمی» و «سعید زینی‌وند» بر جایگاه والا و نقش شهیدان در تأمین امنیت تأکید کرد.

کرمی در سخنان خود با گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: دوران جنگ هشت ساله گلچینی از بهترین‌های تاریخ است و خون شهدا سنگ بنای انقلاب است‌.

محمد رحیمی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام نیز با تقدیر از اهتمام ویژه و نگاه راهبردی استاندار ایلام به مقوله ایثار و شهادت، تصریح کرد: خدمت به خانواده‌های شاهد، تجلیل از بلندای همت کسانی است که امنیت و عزت امروز میهن را با نثار عزیزترین هستی خود تضمین کردند.

وی افزود: پیگیری مستمر مسائل و مشکلات این عزیزان، نه یک وظیفه اداری، بلکه یک توفیق الهی و خط قرمز مدیریت استان است.