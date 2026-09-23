https://mehrnews.com/x3d8z4 ۲ مهر ۱۴۰۵، ۱:۰۹ کد مطلب 6957022 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲ مهر ۱۴۰۵، ۱:۰۹ اجتماع شبانه مردم ارومیه در حمایت از رهبری و انقلاب در موج ۲۰۷ ارومیه - مردم ولایی ارومیه در ادامه اجتماع شبانه در شب دویست و هفتم شب های مقاومت ملی در خیابان تجمع کردند. دریافت 28 MB کد مطلب 6957022 کپی شد مطالب مرتبط مردم اسفراین دویست و هفتمین شب را در سنگر رزم ایستادند شب ۲۰۷ در گالیکش با حضور مردم رقم خورد مردم کردکوی در شب ۲۰۷ گردهم آمدند گنبدکاووس؛ روایت یک شب دیگر از اجتماع ۲۰۷ اجتماعات شبانه ادامه روحیه ایثار و مقاومت ملت ایران است دویست و هفتمین شب تجمعات مردم کرج تجمعات مردمی در ایلام با حال و هوای دفاع مقدس برچسبها بیعت با رهبر انقلاب ارومیه تجمع مردمی
نظر شما