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۲ مهر ۱۴۰۵، ۱:۰۹

اجتماع شبانه مردم ارومیه در حمایت از رهبری و انقلاب در موج ۲۰۷

اجتماع شبانه مردم ارومیه در حمایت از رهبری و انقلاب در موج ۲۰۷

ارومیه - مردم ولایی ارومیه در ادامه اجتماع شبانه در شب دویست و هفتم شب های مقاومت ملی در خیابان تجمع کردند.

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کد مطلب 6957022

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