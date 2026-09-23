به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدمهدی دانشمند شامگاه چهارشنبه در تجمع شبانه مردم رشت، با اشاره به ضرورت افزایش بصیرت و دشمن‌شناسی در جامعه اظهار کرد: یکی از عواملی که می‌تواند در جریان یک جنگ مخرب و زمینه‌ساز شکست باشد، نداشتن شناخت کافی از دشمن و اهداف اوست.

وی افزود: اگر ندانیم با چه جریانی مواجه هستیم و طرف مقابل به دنبال چه هدفی است، طبیعی است که جامعه در برابر شایعات و شبهات آسیب‌پذیر شود؛ بنابراین نخستین گام، شناخت دشمن و تبیین اهداف او برای نسل جوان است.

تأکید بر ضرورت تبیین اهداف دشمن برای جوانان

استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه دشمن امروز تنها در میدان نظامی فعالیت نمی‌کند، تصریح کرد: جوانان باید بدانند که بخش مهمی از تقابل امروز در عرصه فرهنگی، رسانه‌ای و اعتقادی دنبال می‌شود و دشمن تلاش می‌کند با ایجاد تردید و اختلاف، انسجام جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.

دانشمند با اشاره به حوادث و ناآرامی‌های سال‌های اخیر، برخی اقدامات خشونت‌آمیز و تخریب اماکن عمومی را نشانه وجود جریان‌های سازمان‌یافته دانست و گفت: باید میان اعتراض، مطالبه اجتماعی و اقدامات خشونت‌آمیز و سازمان‌یافته تفاوت قائل شد.

وی با اشاره به ادعاهایی درباره استفاده برخی جریان‌ها از روش‌های غیرمتعارف برای تأثیرگذاری بر جوانان، این موضوعات را نیازمند بررسی و مستندسازی دانست و افزود: در مواجهه با چنین ادعاهایی باید مستندات را بررسی کرد و اجازه نداد فضای جامعه با شایعه و اطلاعات تأییدنشده ملتهب شود.

«الله‌اکبر» نماد انسجام و هویت دینی مردم است

دانشمند در ادامه با اشاره به حضور مردم در تجمعات و سردادن شعارهای مذهبی و ملی اظهار کرد: اگر اجتماعات مردم بی‌اثر بود، دشمن تا این اندازه نسبت به حضور و انسجام مردم حساسیت نشان نمی‌داد.

وی «الله‌اکبر» را یکی از مهم‌ترین نمادهای هویت دینی مسلمانان دانست و افزود: این شعار تنها یک لفظ نیست، بلکه بیانگر باور مردم به حاکمیت و قدرت خداوند است و می‌تواند زمینه‌ساز تقویت روحیه و همبستگی اجتماعی باشد.

این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به جایگاه نماز در زندگی مؤمنان بیان کرد: همان‌گونه که نماز انسان را از فحشا و منکر بازمی‌دارد، توجه به مفاهیم توحیدی و تقویت ارتباط با خداوند نیز می‌تواند در برابر آسیب‌های اخلاقی و اجتماعی نقش‌آفرین باشد.

خدمت به مردم، معیار مهم انقلابی‌گری است

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت توجه مسئولان به مردم گفت: هر فردی که خود را ادامه‌دهنده راه شهدا می‌داند، باید در عمل برای حل مشکلات مردم تلاش کند.

دانشمند با اشاره به سیره شهدا اظهار کرد: شهدا در برابر مشکلات جامعه بی‌تفاوت نبودند و هرجا گرهی می‌دیدند، در حد توان برای باز کردن آن تلاش می‌کردند؛ بنابراین امروز نیز یکی از معیارهای مهم خدمتگزاری، گره‌گشایی از مشکلات مردم است.

وی افزود: انقلابی‌گری تنها به شعار محدود نمی‌شود، بلکه باید در خدمت به مردم، مسئولیت‌پذیری، اخلاق و تلاش برای رفع مشکلات جامعه خود را نشان دهد.

خانواده سالم، یکی از پایه‌های مقابله با آسیب‌های اجتماعی است

استاد حوزه و دانشگاه در ادامه سخنان خود موضوع خانواده و کاهش آسیب‌های اجتماعی را مورد توجه قرار داد و گفت: اگر جامعه نسبت به آینده جوانان خود دغدغه دارد، باید برای تقویت بنیان خانواده، تسهیل ازدواج و کاهش آسیب‌های اجتماعی برنامه داشته باشد.

دانشمند با اشاره به ضرورت توجه به کاهش طلاق و افزایش ازدواج افزود: اگر به دنبال جامعه‌ای مستحکم هستیم، باید از خانواده شروع کنیم و زن و شوهر در زندگی مشترک، بیش از هر چیز به احترام، محبت، گذشت و همراهی با یکدیگر توجه داشته باشند.

وی ادامه داد: مشکلات اقتصادی، گرانی و فشارهای معیشتی واقعیت‌هایی هستند که خانواده‌ها با آنها مواجه‌اند، اما نباید چشم‌وهم‌چشمی و توقعات غیرضروری به مانعی برای ازدواج جوانان تبدیل شود.

دانشمند بر ضرورت ساده‌گیری در ازدواج تأکید کرد و گفت: مهریه‌های سنگین و هزینه‌های غیرضروری ازدواج می‌تواند مسیر تشکیل خانواده را برای جوانان دشوار کند و لازم است خانواده‌ها در این زمینه توقعات خود را کاهش دهند.

حل مشکلات خانواده با تقویت اخلاق و مسئولیت‌ پذیری

وی با تأکید بر اینکه زندگی مشترک نیازمند همراهی متقابل است، اظهار کرد: زن و شوهر باید در کنار یکدیگر باشند و هر دو برای حفظ آرامش خانواده تلاش کنند.

این استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: اگر به دنبال جامعه‌ای مقاوم هستیم، باید از خانواده‌های سالم آغاز کنیم؛ زیرا خانواده مستحکم می‌تواند بخش قابل توجهی از آسیب‌های اجتماعی را کاهش دهد و زمینه رشد و تربیت نسل آینده را فراهم کند.

دانشمند در پایان با اشاره به ضرورت حفظ وحدت و هوشیاری اجتماعی گفت: دشمن‌شناسی، تقویت خانواده، خدمت به مردم و حفظ انسجام اجتماعی از موضوعاتی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد و جامعه نباید اجازه دهد اختلافات و حاشیه‌ها، وحدت و همبستگی مردم را تحت تأثیر قرار دهد.