زمینه مشارکت و شکوفایی نخبگان و استعداد های محلات باید تسهیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیمی در این جلسه در سخنانی با بیان اینکه فعالیتهای حوزه اجتماعی و فرهنگی با رویکرد مشارکت جویی موثر شهروندان اجرا خواهد شد، تأکید کرد: باید بعنوان تسهیل گر زمینه و بستر فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی با تعامل و همکاری نخبگان محلی فراهم ساخت.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۱۳ با تأکید بر این مطلب که نباید نگاه ما به شهروندان از بالا به پایین باشد، تصریح کرد: ما بایستی در عمل خود را خادم شهروندان بدانیم و بعنوان یک تسهیل گر می بایست با مشارکت دادن نخبگان هر رشته در حوزه فعالیت های اجتماعی و فرهنگی، در راستای ایجاد امید ، جلب مشارکت و شکوفایی استعدادهای محلات نقش آفرین باشیم.

وی در عین حال اجرای پروژه های توسعه شهری مبتنی بر نقش مشارکت شهروندی با بهره مندی از ظرفیت NGOها و نخبگان محلات را بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: شورایاران محلات بایستی زمینه فعالیتهای مشارکت جوی شهروندان را در هر محله فراهم آورند.

معاون شهردار منطقه ۱۳ در ادامه افزود: محور فعالیت ها بر اساس نواحی و محلات دنبال خواهد شد و امیدواریم اتفاقات مثبتی در زمینه های اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، هنری و... محلات رقم بخورد؛ چرا که معتقدم مشارکت نخبگان محلات در انجام فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی یک عامل مهم در به موفقیت رسیدن طرح ها و دستورالعمل های مدیریت شهری مناطق است.

ابراهیمی همچنین در ابتدای این جلسه ضمن استماع گزارش مدیران اجتماعی نواحی از نقاط قوت و ضعف ناحیه تحت پوشش خود، گفت: مدیران ستادی و نواحی معاونت بایستی بر اماکن و مجموعه های تحت مدیریت اشراف کامل داشته و نقاط قوت و ضعف مجموعه ها را شناسایی و اطلاعات کاملی در این خصوص داشته باشند.

خلاقیت، نوآوری و ابتکار در برنامه ها، تعیین اهداف و تشکیل اتاق فکر در حوزه های تخصصی، معرفی و برجسته سازی شخصیت ها و نخبگان محلات و توجه بیش از پیش به ظرفیت های موجود در اجرای برنامه ها از دیگر محورهای سخنای معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۱۳ در این جلسه بود.