۱۰ هزار تن میگوی پرورشی با نظارت بهداشتی دامپزشکی بوشهر صادر شد

حسن بازیار در گفتوگو با خبرنگار مهر در خصوص صادرات میگوی پرورشی از ابتدای سال جاری تاکنون اظهار داشت: با توجه به انجام تمامی نظارت های بهداشتی- قرنطینهای در مجموعه دامپزشکی استان از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۱۰ هزار و ۱۴۰ تن میگوی پرورشی در قالب ۴۰۸ فقره گواهی بهداشتی بین المللی از استان بوشهر به سایر نقاط دنیا صادر شده است.
رئیس اداره قرنطینه و امنیت زیستی اداره کل دامپزشکی استان بوشهر افزود: صادرات محمولههای میگوی پرورشی منجمد به کشورهای مختلف دنیا از جمله ویتنام، هنگ کنگ، امارات، آذربایجان، عراق، اسپانیا، عمان، لبنان و تایلند و همچنین صادارات ۲۱۷ هزار کیلوگرم میگوی تازه به کشور قطر انجام شده است.
وی اظهار داشت: آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی دامپزشکی استان که دارای کد تائیدیه اتحادیه اروپا نیز هست با انجام ۲۱ هزار و ۶۳۰ مورد آزمایشات میکروبی، شیمیایی سنگین بر روی محمولههای آبزی نقش مهمی در تضمین بهداشتی روند صادرات این محصول داشته است.
بازیار تاکید کرد: روند فرآوری میگوهای پرورشی در کارگاههای فرآوری آبزیان همچنان ادامه دارد و در همین راستا اداره کل دامپزشکی استان بوشهر تعامل و همکاری قانونی در زمینه های بهداشتی و قرنطینهای در تسهیل امور صادرات محمولهها با صادرکنندگان خواهد داشت.
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