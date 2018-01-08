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۱۸ دی ۱۳۹۶، ۹:۱۱

رئیس اداره قرنطینه دامپزشکی بوشهر:

۱۰ هزار تن میگوی پرورشی با نظارت بهداشتی دامپزشکی بوشهر صادر شد

۱۰ هزار تن میگوی پرورشی با نظارت بهداشتی دامپزشکی بوشهر صادر شد

بوشهر - رئیس اداره قرنطینه و امنیت زیستی دامپزشکی استان بوشهر از نظارت بهداشتی – قرنطینه‌ای بر صادرات بیش از ۱۰ هزار تن میگوی پرورشی از استان بوشهر به سایر نقاط دنیا خبر داد.

حسن بازیار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص صادرات میگوی پرورشی از ابتدای سال جاری تاکنون اظهار داشت: با توجه به انجام تمامی نظارت های بهداشتی- قرنطینه‌ای در مجموعه دامپزشکی استان از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۱۰ هزار و ۱۴۰ تن میگوی پرورشی در قالب ۴۰۸ فقره گواهی بهداشتی بین المللی از استان بوشهر به سایر نقاط دنیا صادر شده است.

رئیس اداره قرنطینه و امنیت زیستی اداره کل دامپزشکی استان بوشهر افزود: صادرات محموله‌های میگوی پرورشی منجمد به کشورهای مختلف دنیا از جمله ویتنام، هنگ کنگ، امارات، آذربایجان، عراق، اسپانیا، عمان، لبنان و تایلند و همچنین صادارات ۲۱۷ هزار کیلوگرم میگوی تازه به کشور قطر انجام شده است.

وی اظهار داشت: آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی دامپزشکی استان که دارای کد تائیدیه اتحادیه اروپا نیز هست با انجام ۲۱ هزار و ۶۳۰ مورد آزمایشات میکروبی، شیمیایی سنگین بر روی محموله‌های آبزی نقش مهمی در تضمین بهداشتی روند صادرات این محصول داشته است.

بازیار تاکید کرد: روند فرآوری میگوهای پرورشی در کارگاه‌های فرآوری آبزیان همچنان ادامه دارد و در همین راستا اداره کل دامپزشکی استان بوشهر تعامل و همکاری قانونی در زمینه های بهداشتی و قرنطینه‌ای در تسهیل امور صادرات محموله‌ها با صادرکنندگان خواهد داشت.

کد مطلب 4193827

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