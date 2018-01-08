به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حمید شهریاری در حاشیه راهپیمایی مردم شهر آبیک علیه ناآرامی‌ها و اغتشاش‌های اخیر توسط آشوبگران در آبیک اظهار داشت: با اغتشاشگران، سردمداران اغتشاش و کسانی که آشوب و اغتشاش‌های روزهای اخیر را مدیریت و ساماندهی کرده‌اند، به طور قاطع برخورد شده و اشد مجازات برای آنان تعیین می‌شود.

وی افزود: هنوز آمار دقیقی از تعداد فتنه‌گران و آشوبگرانی که دستگیر شده‌اند، ندارم اما تمام افرادی که سرحلقه آشوب‌های اخیر بوده‌اند، شناسایی و دستگیر شده‌اند.

معاون رئیس قوه قضائیه یادآور شد: آشوبگران و فتنه‌گران در صدد هستند اندکی ابزارهای رسانه‌ای پیدا کرده و تبلیغات سوء علیه نظام جمهوری اسلامی شکل دهند.

شهریاری اضافه کرد: آنها تصور می‌کنند با تبلیغات سوء می‌توانند ایده، افکار و عقاید پاک و سلیم جوانان را منحرف کنند.

وی خاطرنشان کرد: به نظر بنده دشمنان و آشوبگران جز اهداف تبلیغاتی علیه نظام جمهوری اسلامی، امر دیگری ندارند و خودشان می‌دانند با انجام کارها و رفتارهای ناچیز و کوچک نمی‌توانند اثربخشی جدی در صحنه ملی کشور داشته باشند.

این مسئول قضایی تصریح کرد: دشمنان تلاش می‌کنند در رسانه‌های خود با تبلیغات علیه نظام کارهای زشت خود را بپوشانند که به انجام مسائلی همچون آشوب‌های خیابانی، تخریب اموال عمومی و... پرداخته و آن را عرضه می‌کنند.

معاون رئیس قوه قضائیه در پاسخ به این سئوال که آیا قوه قضائیه و دولت برنامه‌ای برای شبکه‌های اجتماعی دارند، توضیح داد: در این خصوص جلساتی برگزار و مقرر شده از شبکه‌های داخلی حمایت کنیم تا مردم بتوانند از زمینه مناسبی برای ارتباطات خود به نحو احسن استفاده کنند.

ترویج رفتار مجرمانه هدف دشمنان در شبکه‌های اجتماعی

همچنین معاون رئیس قوه‌ قضاییه در راهپیمایی مردم آبیک استان قزوین که در محکومیت اقدامات اغتشاشگران برگزار شد، گفت: دشمنان در شبکه‌های اجتماعی درصدد دور کردن جامعه از اخلاق اسلامی و ترویج رفتار مجرمانه هستند و با شایعه‌پراکنی علیه مسؤولان نظام، قصد جدایی بین مردم و مسئولان را دارند.

شهریاری اظهار کرد: حدود ۴۰ سال است دشمنان نظام با فتنه‌های مختلف در استان‌های کشور به دنبال خاموشی انقلاب اسلامی هستند که از جمله آنها می‌توان به جنگ تحمیلی، تحریم‌ها و محاصره‌های اقتصادی، انواع ترورها و کشتارها اشاره کرد.

وی پیام حضور مردم در راهپیمایی به مردم و سیاستمداران دنیا را ولایت‌مداری و حمایت از جمهوری اسلامی و آرمان‌های امام خمینی (ره) و رهبری ذکر کرد و افزود: مردم همواره در برابر حرکات اغتشاشگران و فتنه‌گران پشت نظام و انقلاب ایستاده‌اند و پشتیبان ولایت فقیه هستند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌ قضائیه ادامه داد: سردمداران کفر و استکبار جهانی با تأسیس داعش درصدد تشکیل کشور دیگری در منطقه بودند؛ یعنی داعش آمده بود تا بماند اما با جانفشانی مدافعان حرم و سرداران سپاه مواجه شد و به جهانیان نشان دادند که داعش چهره زشتی است که ساخته آمریکا و رژیم صهیونیستی است. وی اضافه کرد: با همت سردار سلیمانی و دیگر سرداران و مدافعان حرم، فتنه آمریکا در داخل خود سرزمین‌هایی که داعش حضور داشت، خاموش شد. به همین دلیل دست به فتنه جدیدی زدند تا به انقلاب ضربه بزنند که باید گفت خیال باطلی است.

شهریاری خاطرنشان‌کرد: انقلاب درخت شکوفایی است که خون شهدا پای آن ریخته شده و تا پای جان همه برای نظام می‌ایستیم.

وی بیان‌ کرد: در شبکه‌های مجازی از چند حرکتی که توسط اغتشاشگران صورت گرفت، اخبار دروغ و ناصحیح پخش کردند و این نشان می‌دهد که دشمنان بیکار ننشسته‌اند. معاون رییس قوه‌قضاییه با تأکید بر توجه مسئولان اجرایی کشور به مطالبات به حق مردم و رفع بیکاری جوانان افزود: مگر بانک مرکزی بر بانک‌ها نظارت ندارد که بی‌انضباطی اقتصادی گریبانگیر برخی بانک‌ها و موسسات مالی شده است؟ چرا بانک مرکزی به این موضوع توجه نکرده است؟

وی مشکلات معیشتی مردم را جدی دانست و ادامه داد: دولت باید به وضعیت گرانی و رکود اقتصادی توجه ویژه داشته باشد و در برنامه‌هایی که دارد نسبت به این مسائل حساس باشد.

شهریاری با اشاره به فعالیت شبکه‌های مجازی و رهاشدن مدیریت آن در کشور، توضیح‌داد: جوانان و نوجوانان در شبکه‌های مجازی به مطالبی دسترسی دارند که خانواده‌ها را نگران کرده و لازم است حاکمیت توجه کرده و اجازه ندهد دوباره شبکه‌هایی که تمام اطلاعات ما را در اختیار سرویس‌های خارجی قرار می‌دادند و سرور آن در انگلیس است، در مسیر فعالیت قرار گیرد.

وی با بیان اینکه شبکه‌های مجازی قبل و بعد از فتنه فعال بودند، افزود: مخالف فضای مجازی نیستیم اما با جرم و فساد، اهانت به اعتقادات و ائمه اطهار (ع)، صحنه‌های مستهجن، ابتذال فرهنگی و مسائل دیگر غیراخلاقی که در شبکه‌های اجتماعی وجود دارد، مخالف هستیم.



جدایی بین مردم و مسئولان؛ هدف دشمنان در شبکه‌های اجتماعی

شهریاری تصریح کرد: دشمنان در شبکه‌های اجتماعی درصدد دور کردن جامعه از اخلاق اسلامی و ترویج رفتار مجرمانه هستند و با شایعه‌پراکنی علیه مسؤولان نظام، قصد جدایی بین مردم و مسئولان را دارند.

معاون رئیس قوه‌ قضائیه افزود: قوه‌مجریه باید هوشیار بوده و مسئولیت‌هایی که بر عهده‌اش نهاده شده به نحواحسن عمل کند.

شهریاری ادامه داد: دشمنان با شبکه‌های اجتماعی سعی در ترویج ظلم و فساد، موادمخدر، تصاویر مستهجن دارند که طبق قانون جرم است و باید جلوی این مسائل گرفته شود.

وی اضافه‌کرد: اگر آمریکا دلسوز ایران اسلامی بود تحریم‌ها را برمی‌داشت، دانشجویان ما را به کشور خود راه می‌داد، اجازه انجام فناوری‌های برتر را به کشور می‌داد و هر جا را که معامله‌ای در دنیا انجام می‌دادیم بر هم نمی‌زد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌ قضائیه خاطرنشان‌کرد: ملت ایران پای انقلاب، اسلام، رهبری و آرمان‌های شهدا ایستاده‌اند و اسلام زنده و ولایت پابرجاست.

معاون رئیس قوه‌ قضائیه اعتراض مردم به مشکلات را مورد اشاره قرار داد و افزود: حرکات معترضان ساختارشکنانه بود که آشوبگران با سوءاستفاده از این فضا سوار بر موج آنان شده و اغتشاش کردند.