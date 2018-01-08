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۱۸ دی ۱۳۹۶، ۱۷:۲۳

انتقال طارمی در هیات مدیره باشگاه پرسپولیس بررسی شد

انتقال طارمی در هیات مدیره باشگاه پرسپولیس بررسی شد

هیات مدیره باشگاه پرسپولیس ترانسفر مهاجم ملی پوش خود را بار دیگر بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هفتگی هیات مدیره باشگاه پرسپولیس امروز در دفتر حمیدرضا گرشاسبی در دفتر باشگاه پرسپولیس برگزار شد. در این نشست ابتدا گزارش مالی هفتگی از سوی سرپرست باشگاه ارائه شد و مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین درباره شرایط تیم و برنامه‌های آن گفت‌وگو داشتند. مسائل داوری و تبعات ناشی از آن در این فصل، به ویژه در بازی با نفت تهران و اقدامات باشگاه در این حوزه برای ممانعت از ادامه اشتباهات سهوی به ضرر پرسپولیس از دیگر مسائل مطرح شده در این جلسه بود.

رأی صادره از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال برای پرسپولیس و ارزیابی آن با توجه به واقعیت‌های فوتبال ایران که در ورزشگاه‌ها جریان دارد از دیگر موارد طرح شده در این نشست بود. همچنین موضوع مهدی طارمی از جمله موضوعات مورد بحث در این جلسه هیات مدیره بود.

کد مطلب 4194531

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