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۱۹ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۱۰

توسط سازمان سنجش؛

نتایج سومین آزمون استخدامی در ۳ دانشگاه علوم پزشکی اعلام شد

نتایج سومین آزمون استخدامی در ۳ دانشگاه علوم پزشکی اعلام شد

نتایج سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در سه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، سبزوار و زاهدان اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جدیدترین نتایج سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور که در ۲۱ آبان ماه ۹۵ برگزار شده بود، توسط سازمان سنجش اعلام شد.

سومین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی در ۲۱ آبان ۹۵ برگزار شد و در اطلاعیه های متعدد در تاریخ های ۲۰ آذر ۹۵، ۳، ۵، ۱۳، ۱۹، ۲۴ و ۲۷ بهمن ۹۵، ۱، ۸، ۱۸، ۲۱ و ۲۵ اسفند ۹۵، ۲۱ فروردین ۹۶، ۳۱ خرداد ۹۶، ۱۱ تیر ۹۶، ۳ و ۲۵ مرداد ۹۶، ۲۹ شهریور ۹۶، ۱۱ و ۲۰ مهر ۹۶، ۱۰ آبان ۹۶ و اول آذر ۹۶ نتایج به تدریج اعلام شد.

نتایج شغل محل های دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز به جزء ۷ خوشه شغلی اعلام شده است.

در تازه ترین نتایج اعلام شده نتایج شغل محل های دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی، سبزوار شغل محل کاردان بهداشت خانواده حسین آباد (کد ۱۱۸۷۹) و دانشگاه علوم پزشکی زاهدان شغل محل امور اداری میرجاوه (کد ۱۱۷۴۶) نهایی و مورد تأیید قرار گرفته است و برای سیر سایر مراحل استخدامی اعلام  می شود.

داوطلبان می توانند برای مشاهده نتیجه نهایی سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی به سایت سازمان سنجش مراجعه کنند.

کد مطلب 4194891

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